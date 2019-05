Entro quattro anni in Francia niente più picnic e feste in ufficio (ma anche i caffè) con stoviglie di plastica. In base a una legge entrata in vigore il 30 agosto scorso, i francesi dovranno dire addio a piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta, che andranno a fare la stessa fine dei sacchetti per la spesa dello stesso materiale, per la salvaguardia dell’ambiente. La legge appena entrata in vigore fa parte delle misure approvate nel luglio scorso nel quadro della “Transizione energetica per la crescita verde” scaturita dalla conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015, la Cop21.

Nel 2020 scatterà il divieto di produzione, vendita ed anche cessione gratuita delle stoviglie monouso di plastica e i produttori hanno tempo fino a quella data per sostituirle con prodotti realizzati con materie organiche biodegradabili.

Ogni anno in Francia sono prodotti 4,73 miliardi di bicchieri di plastica e solo l’1% di questi viene riciclato. Molti Paesi europei e alcuni stati Usa hanno già adottato misure contro gli ‘shopper’ di plastica, ma la Francia è la prima a prendere provvedimenti così ampi contro le stoviglie di plastica.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook