mercoledì 24 Settembre 2025

Notizie Circolari

La filiera corta protagonista nelle mense scolastiche

mensa scolastica qualità e servizi
Produttori locali fino all’80%, maggiore sicurezza e minori emissioni: risultati di eccellenza consolidati nel Bilancio di Sostenibilità 2024 di Qualità e Servizi Spa

Un servizio di mensa che guarda al futuro, al benessere dei ragazzi, alla qualità del cibo, all’impatto positivo sul territorio: questo quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità 2024 di Qualità e Servizi, approvato dai comuni Soci, cioè Barberino del Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carmignano, Sesto Fiorentino e Signa.

Qualità e Servizi continua a contraddistinguersi per il forte rapporto con i produttori locali, avendo sviluppato, come emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2024, una media dell’80% di produttori di filiera corta tra i propri fornitori. Un dato di eccellenza nel settore della ristorazione e in particolare di quella collettiva, che punta a valorizzare le tradizioni locali, fa rimanere sul territorio importanti risorse economiche e rappresenta un elemento di forte garanzia per la comunità. Questa scelta permette ogni anno di mantenere oltre 1,5 milioni di euro sul territorio grazie agli acquisti, per circa 500.000 kg ogni anno, di prodotti dai produttori di filiera corta.

Dal Bilancio di Sostenibilità 2024 emerge un dato significativo: grazie all’intenso rapporto con i fornitori locali, alla scelta di menù basati su una dieta equilibrata, oltre che al biologico e ai trasporti elettrici dei pasti, Qualità e Servizi risparmia oltre i 2/3 di emissioni rispetto alle medie del settore.

Un forte apprezzamento a Qualità e Servizi arriva dai Comuni soci, per il grande lavoro che organizza nei territori e che si traduce ogni giorno in produzioni di qualità, impegno nell’educazione ambientale ed un servizio costruito su misura.

“Un sincero ringraziamento – afferma l’amministratore unico Filippo Fossati – a tutti i dipendenti per i risultati raggiunti dall’azienda, nonché ai Comuni per il cammino condiviso e la fiducia accordataci. Il nostro impegno è rivolto a migliorare continuamente i servizi, nell’attuazione degli obiettivi che contraddistinguono le nostre attività per il territorio, facendo crescere sempre più la qualità dei nostri cibi ed il rapporto con i produttori e le comunità locali. Questo importante report è uno strumento che consegniamo a tutti per meglio comprendere il nostro lavoro e le nostre finalità. Il nostro obiettivo resta sempre quello di essere non la migliore azienda del territorio, ma la migliore azienda per il territorio.”

Anche nel 2024 l’azienda si è inoltre impegnata in importanti percorsi di educazione alimentare con decine di laboratori svolti in ogni comune servito, con centinaia di bambini coinvolti oltre ad incontri in classe con i produttori locali, organizzazione di orti nelle scuole visite con attività educative e ludiche alle aziende agricole del territorio aperti ai bambini, alle famiglie e alle insegnanti. Sono state inoltre confermate a Qualità e Servizi tutte le importanti certificazioni aziendali di qualità, igiene ed ambiente ottenute dall’azienda, ovvero ISO 9001, 14001, 22000 ed EMAS.

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta un importante strumento volontario che Qualità e Servizi ha elaborato per l’analisi e rendicontazione sociale, economica, ed ambientale di tutte le proprie attività, rivolto ai soci, ai dipendenti, alle scuole, alle famiglie, ai clienti privati e a tutti i territori serviti. Come per le edizioni precedenti, è disponibile, sia in versione completa che ridotta, sul sito internet aziendale.

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli
- sponsor -

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Articoli sponsorizzati

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH