di EUGENIO MELOTTI

La sua scoperta, nel 1963, lasciò di stucco gli scienziati. Nessuno poteva immaginare che in un angolo remoto della Basilicata, o in qualunque altro luogo d’Europa, si nascondesse una falena così speciale. La bramea europea (Acanthobrahmea europaea) è infatti l’unico rappresentante della famiglia Brahmaeidae nel vecchio continente. Per trovare specie affini, una decina in tutto raggruppate in cinque generi, bisogna recarsi in Asia o in Africa. Si può quindi immaginare l’eccitazione del suo scopritore, il conte Federico Hartig, fondatore dell’Istituto nazionale di entomologia, quando la vide per la prima volta. Nell’aprile del ’63, l’entomologo altoatesino stava perlustrando le pendici del monte Vulture, quando si imbatté in un individuo dell’insolita falena. Il Vulture è un antico cono vulcanico, inat t ivo da oltre 300.000 anni, che si trova nel nord-ovest della regione, in provincia di Potenza. Nel doppio cratere interno si sono formati i laghi di Monticchio, le cui acque sono le più calde fra tutti i laghi italiani. Sulle pendici cresce un fitto bosco di faggi, querce e frassini. Proprio il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) funge da pianta nutrice per la larva della bramea. L’adulto ha una bella colorazione bruna con disegni molto variabili e può misurare f ino a 8 cm di apertura alare. Vola al crepuscolo solo per pochi giorni all’anno, tra fine marzo e metà aprile. Questa caratteristica, insieme all’habitat estremamente ridotto e allo spiccato mimetismo, ha consentito alla bramea di sfuggire a lungo all’osservazione degli entomologi, nonostante le discrete dimensioni. A renderla unica è soprattutto la morfologia delle venature alari, che la distingue da tutti gli altri membri attuali della famiglia. In compenso, assomiglia molto a esemplari fossili che risalgono al Miocene, un periodo che va da 23 a 5 milioni di anni fa. Per classificarla, infatti, è stato creato ad hoc il genere Acanthobrahmea. Di fatto, la nostra falena potrebbe essere la più antica bramea conosciuta, un relitto delle ultime glaciazioni. Per proteggere adeguatamente questo prezioso endemismo e il suo peculiare habitat, nel 1971 è stata creata la Riserva naturale orientata Grotticelle di Monticchio, che comprende 209 ettari di foresta. Si tratta della prima area protetta al mondo rivolta esclusivamente alla tutela di una farfalla. Nel 1977 il territorio è stato dichiarato anche riserva biogenetica, e dallo scorso novembre è compreso nel neoistituito Parco naturale regionale del Vulture.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook