La diretta: Trump, un anno senza tregua

Negazionismo climatico, corsa alle fossili e interventismo militare, i primi 12 mesi del ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Il nostro talk
Venerdì 16 gennaio ore 15.00 in diretta streaming su lanuovaecologia.it
Con:
Ottorino Cappelli, professore di Politica comparata – Università di Napoli “L’Orientale”
Marina Catucci. Corrispondente dagli Stati Uniti per Il Manifesto
Federico Leoni. Caporedattore a Sky Tg24, inviato per le presidenziali americane dal 2008
Moderano:
Francesco Loiacono, direttore Nuova Ecologia
Rocco Bellantone, giornalista Nuova Ecologia
LA DIRETTA