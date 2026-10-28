La concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto le 426,8 parti per milione

I dati dell’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale a pochi giorni dalla Cop31 sul clima. La CO2 a livelli record, pari al 153% del dato preindustriale del 1750

Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto nuovi livelli record nel 2025, determinando impatti climatici che persisteranno per i secoli a venire, ha affermato martedì l’Onu. I livelli dei tre principali gas serra – l’anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto, responsabili del riscaldamento globale – hanno tutti raggiunto livelli senza precedenti lo scorso anno, ha dichiarato l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l’agenzia delle Nazioni Unite per il tempo e il clima.