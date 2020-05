Nel mese di maggio alle 22,00. Ad Ovest, Gemelli e l’Auriga, il Leone, il Cancro e, sottostante, l’Idra, tra Leone e Gemelli. Si immergono nell’orizzonte occidentale il Cane Minore con la luminosa Procione e il Toro, dove si proietta la bella Venere di colore giallo paglierino, luminosissima, inconfondibile. Al Meridiano la Chioma di Berenice e la Vergine. Ad Est spuntano dall’orizzonte il Cigno, la Lira, Ofiuco e la Bilancia. Poco prima dell’alba troviamo allineati, bassi sull’orizzonte orientale, il rosso Marte, tra le costellazioni di Capricorno e Acquario, con, spostandosi verso Sud, più in alto, Saturno, nel Capricorno, e ancor più in alto, poco distante, il luminoso Giove, che si proietta nel Sagittario. Allo Zenit, l’Orsa Maggiore, alti nel cielo di oriente, Bifolco, Dragone, e, sottostanti, la Testa del Serpente, la piccola Corona Boreale e il grande Ercole (per le carte: http://divulgazione.uai.it).

Ercole è Eracle, figlio di Zeus e della regina Alcmena, protettore dello sport e mitico fondatore dei Giochi Olimpici, qui nel cielo coinvolto nelle sue 12 fatiche, l’invulnerabile Leone, il Granchio e l’immortale Idra, che in questi giorni troviamo, invece, nel cielo di Ovest, a destra dell’eroe.

Le stelle di Ercole sono astri relativamente deboli, il cielo buio della campagna ci aiuterà a delinearne tutta la sua figura. Abbiamo descritto tra le deboli stelle di Ercole la gigante Kornephoros, con la sua compagna di tipo solare, e l’immensa gigante rossa Ras Algethi, 400 volte più grande del Sole, centro di un sistema triplo di soli (una gigante gialla con in stretta orbita una stella di tipo solare, a loro volta in orbita intorno alla gigante rossa), il giovane sistema di Sarin, Delta Herculis, un sole subgigante bianco, con in orbita a 230 milioni di km un sole giallo, 7 volte più luminoso del nostro Sole, a 79 anni luce dalla Terra e Pi Herculis,, una gigante brillante, così luminosa da essere al confine con le supergiganti, 1330 volte più luminosa, 60 volte più grande e 4,5 volte più massiccia, a 370 anni luce dalla Terra. Oggi incontriamo Zeta (ζ) Herculis, la seconda stella più luminosa della costellazione, un sole giallo subgigante, 6 volte più luminoso del Sole e 2 volte più grande, che si accompagna ad una nana gialla, poco più piccola del nostro Sole. La mutua orbita è molto eccentrica, quando sono più vicine (perielio) le due stelle presentano una distanza di 1,2 miliardi di km, nel punto più lontano tra loro (afelio), di 4,5 miliardi di km, impiegando 34,5 anni a compiere una rivoluzione. A 35 anni luce dalla Terra.

L’oggetto del mese. La cometa Swan

La bella cometa C/2020 F8 SWAN che sta dando in questi giorni spettacolo nel cielo australe, ben visibile anche ad occhio nudo, sarà osservabile anche da noi nella seconda metà del mese di maggio, per quanto bassa nel cielo occidentale e immersa ancora nelle ultime luci del crepuscolo serale. Magari con l’aiuto di un piccolo binocolo, ma potrebbe essere uno spettacolo da non perdere. Proiettata nel cielo dell’Auriga, non molto distante dalla luminosa Capella. Cercare un orizzonte Ovest completamente sgombro da ostacoli. Chi abita nel meridione sarà senz’altro favorito. Qui la cartina per poterla identificare (e https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Maggio_2020