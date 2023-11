La città possibile

Per la 15esima tappa la campagna “I cantieri della transizione” di Legambiente torna in Lombardia. L’esperienza innovativa di A2A Ciclo Idrico reimmette in ambiente circa 9 milioni di litri/giorno di acqua disponibile per il riutilizzo agricolo. Ha permesso ai comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi e Vallio Terme di uscire dall’infrazione europea