“La città che cura”, documentario della regista Erika Rossi, prodotto da Tico Film, arriva al cinema Farnese di Roma. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 maggio alle 20 e includerà, dopo la proiezione, un dibattito con l’intervento della regista Erika Rossi e di Maria Grazia Cogliati Dezza autrice del libro (insieme a Giovanna Gallio) La città che cura. Microaree e periferie della salute (Collana 180 EdizioniAlphabeta Verlag, 2018).

Si tratta di un progetto sinergico di diffusione della pellicola “La città che cura” che “travalichi la semplice distribuzione cinematografica – spiegano gli ideatori -, cercando di creare momenti di approfondimento e discussione attorno ad un tema imprescindibile e socialmente sensibile”. Il docufilm racconta un progetto di salute in una periferia come tante, quella di Ponziana a Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, in cui la solitudine e le difficoltà rendono la vita degli abitanti sempre più difficile. Si fa largo, così, l’innovativo progetto di medicina di territorio presente nel quartiere secondo cui “curare” significa creare relazioni, conoscere le persone e i loro bisogni, stare insieme e condividere i problemi di ogni giorno.

Le storie sono l’espediente per parlare delle “Microaree”, in venti rioni di Trieste nel tentativo di costruire integrazione e collaborazione tra tutte le istituzioni impegnate in quella piccola area di territorio: dall’Azienda Sanitaria, ai Servizi Sociali del Comune, all’Ater, alla cooperazione sociale, alle associazioni, ai cittadini attivi.

Il libro raccoglie piccoli saggi sul lavoro della “Microarea” e narrazioni di singolari protagonisti, operatori dei servizi e pazienti. Coinvolgendo cittadini e associazioni del quartiere si creano relazioni, si conoscono le persone e i loro bisogni, si cerca di stare insieme e condividere i problemi di ogni giorno. Ciò che si mette in pratica da dieci anni è una nuova visione del mondo, un’attitudine, un modo di essere, di curare, di fare salute. Le persone possono diventare protagoniste della loro stessa cura.

All’evento parteciperanno Stefano Cecconi, CGIL, Osservatorio Stop OPG, Paolo Ciani, Vice Presidente Commissione Sanità e Integrazione Socio-sanitaria, Regione Lazio, Massimo Magnano, medico, responsabile progetto salute mentale Comunità di Sant’Egidio Roma e Christian Raimo, scrittore, Assessore alla Cultura del Terzo Municipio di Roma.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook