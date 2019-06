Delineare una nuova strategia per le foreste italiane, condivisa tra i soggetti pubblici, imprese, operatori, istituzioni, enti di ricerca e stakeholder, che riconosca il ruolo multifunzionale delle nostre infrastrutture verdi e che metta al centro due elementi chiave: la “tutela della biodiversità” e le “produzioni green”.

È questo l’obiettivo del primo forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile “la bio-economia delle foreste”, promosso da Legambiente, che si terrà a Roma il 20 novembre, dalle 10.00 alle 17.00, presso lo storico palazzo WeGil a Trastevere.

Se da una parte – infatti – le foreste preservano la biodiversità, prevengono l’erosione del suolo e fungono da deposito naturale di carbonio, ostacolando il surriscaldamento globale, dall’altra costituiscono la base per nuove economie locali, sia per la loro funzione nell’ambito di una complessa filiera produttiva ed energetica del legno, sia per il loro uso in chiave turistica, ricreativa e culturale.

Su questi temi si alterneranno durante la giornata gli interventi e i dibattiti che vedranno protagonisti gli attori politici e economici, oltre ai rappresentanti del settore forestale, dalle aziende, alle associazioni, agli istituti di ricerca.

Vi è infatti l’urgenza di rispondere, anche tramite l’incremento degli investimenti di gestione forestale attiva, ai fabbisogni dell’industria di trasformazione dei prodotti legnosi che, pur essendo la prima in Europa, arriva ad importare l’80% della materia prima di origine forestale. Senza contare che l’Italia è il primo importatore al mondo di legna da ardere, con una dipendenza da altri Paesi, spesso caratterizzati da problemi di illegalità e insostenibilità dei prelievi.

Il ruolo delle nostre foreste, quindi, deve tornare ad essere al centro dell’agenda politica del Paese, e in questo speriamo che la recente approvazione del Testo Unico Forestale costituisca lo strumento di indirizzo strategico nazionale, anche rispetto alle sfide globali come quelle della protezione della biodiversità, del cambiamento climatico e dell’economia circolare.

Sfide a cui, riteniamo, possiamo rispondere partendo dalla gestione forestale sostenibile (GFS) che tenga conto della complessità di funzioni, beni e servizi connessi alla risorsa forestale e a cui, non a caso, si fa riferimento in uno degli obiettivi di Sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.

Durante il Forum sulla bio-economica delle foreste, inoltre, si terrà la seconda edizione del premio “Comunità Forestali Sostenibili”, ideato da Legambiente e PEFC Italia per la valorizzazione del nostro patrimonio forestale. Obiettivo è quello di selezionare e portare ad esempio percorsi che perseguono la creazione di valore, mantenendo e migliorando la qualità delle foreste e dei prodotti e servizi che esse garantiscono al territorio.

Ecco il link per maggiori informazioni e per presentare la propria domanda di partecipazione (entro e non oltre il 29 ottobre 2018)

Autore: Antonio Nicoletti Responsabile nazionale Aree protette e biodiversità di Legambiente