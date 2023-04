Kiruna, la città che trasloca

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI

La città più a nord della Svezia verrà spostata di 3 km per non disturbare le attività minerarie. Nella stessa zona, insediamento storico dei Sami, è stato trovato un giacimento di terre rare. Un altro rischio per la popolazione indigena