Dal 4 al 6 marzo alla fiera di Rimini appuntamento con Key – The Energy Transition Expo dedicata alla transizione energetica. Pichetto Fratin: “L’Italia crede nelle rinnovabili”

L’Italia al centro della nuova geografia dell’energia. È partita a Rimini KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, che da oggi a venerdì 6 marzo porterà alla Fiera di Rimini, su 125mila metri quadrati lordi di superficie in 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui circa il 30% dall’estero. Attesi più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Key 2026 è stata inaugurata oggi con un Opening Ceremony alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“L’Italia – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – crede nelle rinnovabili e nella neutralità tecnologica, come parte di una strategia di sviluppo sostenibile concreta e non ideologica. Gli accadimenti internazionali confermano l’importanza di investire sulla sicurezza energetica, liberando allo stesso tempo le grandi potenzialità delle rinnovabili: una visione che ha preso forma anche attraverso il recente decreto Energia. Non possiamo escludere nessun vettore dal nostro mix energetico: ciò significa anche puntare, come abbiamo scelto di fare attraverso il disegno di legge delega portato in Parlamento, su un nuovo nucleare pulito e sostenibile”. “Il mondo delle imprese presente a KEY – conclude Pichetto – è già interprete di una visione avanzata di ambiente, che sceglie innovazione e qualità”.

Alla tre giorni parteciperà anche Legambiente con un ricco calendario di appuntamenti e temi a partire da quello delle rinnovabili, delle comunità energetiche e dell’informazione scientifica.

Si inizia giovedì 5 marzo con la presentazione del secondo numero di QualEnergiaScience. A seguire nel pomeriggio l’evento organizzato insieme al Kyoto Club sulle CER – le comunità energetiche rinnovabili – ore 16:30 – Sala Diotallevi 1, Hall Sud. Venerdì 6 marzo Legambiente presenterà dalla Fiera di Rimini il nuovo report “Scacco Matto alle rinnovabili 2026” alle ore 10:00 presso la Sala Neri 2, Hall Sud.

Oltre a questi tre eventi, l’associazione ambientalista parteciperà come ospite-relatore anche a diversi tavoli di confronto che spazieranno dai temi energetici a quelli sull’agrivoltaico, dalla Direttiva europea EPBD all’integrazione tra rinnovabili e territorio.