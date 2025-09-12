venerdì 12 Settembre 2025
Energia

KEY 2026 guida la transizione energetica globale

L’evento di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del
Mediterraneo è in programma dal 4 al 6 marzo 2026 alla Fiera di Rimini. Al centro della nuova edizione l’efficienza come motore della rivoluzione green

Non si ferma la corsa di KEY – The Energy Transition Expo, con ambizioni sempre più internazionali e la conferma del suo ruolo di hub relazionale per la community mondiale del settore. Un network globale strategico al servizio della decarbonizzazione, da cui partire per disegnare il futuro green e capace di cogliere i segnali di cambiamento, prevedendo le tendenze future e anticipando le nuove esigenze del mercato.
Con un programma convegnistico sempre ricco e articolato, la manifestazione offrirà un’opportunità di formazione, informazione e aggiornamento professionale sui temi più caldi e attuali del settore energetico.

IL RESPIRO INTERNAZIONALE
Tra le priorità della prossima edizione, il rafforzamento del profilo internazionale. KEY 2026 continuerà a focalizzare l’attenzione sul continente africano, in particolare sui paesi del Nord-Africa e dell’Africa subsahariana, senza dimenticare la Turchia e l’Europa, con attenzione soprattutto a Germania, Spagna, UK, Polonia, Serbia e all’area balcanica. Con questo obiettivo, la manifestazione è stata presentata, insieme a Ecomondo 2025, nel corso di un roadshow in tre tappe l’8 luglio al Cairo, il 9 settembre a Belgrado e l’11 settembre a Varsavia.

NUOVO LAYOUT A TUTTO QUARTIERE
Per la prima volta, KEY occuperà tutti i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini, rafforzando quella sua visione trasversale e integrata che la rende unica nel panorama espositivo europeo. Il nuovo layout manterrà la suddivisione in sette aree tematiche distinte e riconoscibili, ma allo stesso tempo connesse fra loro.
Insieme agli spazi per il fotovoltaico, l’eolico, l’energy storage, l’efficienza energetica, la mobilità elettrica e le città sostenibili, è confermata la presenza di

1. HYPE – Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells: Salone dell’idrogeno organizzato da Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG

2. Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition: focus all’interno dei padiglioni riservati all’eolico, dedicato all’importanza dell’elettrificazione delle banchine portuali per la sostenibilità del settore marittimo, al cold ironing e ai porti come hub logistici per l’assemblaggio e la manutenzione dei parchi rinnovabili flottanti e per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno.

3. Innovation District, dove sarà presente una rosa di Start-up e PMI innovative green italiane e internazionali, selezionate a seguito di una Call for Start-up. Qui troverà spazio anche il progetto Green Jobs&Skills per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle competenze sostenibili. Inoltre, il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni sarà assegnato alle tre Startup dal più alto potenziale innovativo presenti a KEY e ai sette espositori per i progetti più all’avanguardia, uno per ciascun settore merceologico della manifestazione.

EFFICIENZA ENERGETICA CUORE DELLA TRANSIZIONE
Grande attenzione al tema dell’efficienza energetica in ambito industriale, ma anche residenziale, come asse portante per abilitare la transizione. Nell’area tematica Energy Efficiency, potenziata e riorganizzata, confermati gli spazi dedicati al Sustainable Building District, in partnership con Green Building Council Italia, e a Federcostruzioni, nuovo partner di KEY che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile, infrastrutturale, dei materiali, dell’ingegneria e degli impianti e che porterà in fiera l’intera filiera italiana delle costruzioni.

LA SECONDA CALL FOR PAPERS DI KEY
KEY alimenta il dibattito sul futuro sostenibile globale, sostenendo la ricerca. Per il secondo anno consecutivo è stata lanciata una Call for Papers aperta a Università, aziende, Enti di ricerca e Associazioni, anche non presenti fra gli espositori, per presentare un progetto o raccontare un’esperienza di successo nell’ambito della transizione energetica e climatica. I 25 abstract selezionati saranno pubblicati sullo speciale numero della rivista scientifica QualEnergia Science, promossa da KEY – The Energy Transition Expo e pubblicata da Editoriale La Nuova Ecologia con il supporto di Italian Exhibition Group, che verrà presentato ufficialmente nel corso di KEY 2026.

 

KEY CHOICE – Unlock the future of PPA
Ad anticipare la manifestazione ci sarà, anche per il 2026, KEY CHOICE – Unlock the future of PPA. L’evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo dedicato ai Power Purchase Agreements, organizzato da IEG (Italian Exhibition Group) in collaborazione con Elemens, è in programma martedì 3 marzo 2026 al Palacongressi di Rimini.

DPE – INTERNATIONAL ELECTRICITY EXPO
In concomitanza con KEY, tornerà la nuova edizione di DPE – International Electricity Expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione ANIE, dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica.

