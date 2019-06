La riqualificazione della Mattoni Rossi, edificio dalla forte valenza iconica e storica, si propone come un progetto che coinvolge la comunità eporediese in primo luogo, ma che, in linea con la tradizione olivettiana, allarga questa comunità a comprendere l’Europa e il mondo interi, al fine di creare una rete di imprese e persone che miri a valorizzare Ivrea come città industriale e la comunità e le imprese come tasselli per un nuovo sviluppo e benessere globali. Con la volontà di impostare un’operazione di sistema, tutti i partecipanti condividono l’obiettivo di operare affinché il progetto funga da stimolo al territorio per un suo rilancio sul fronte produttivo e dell’attrazione di investimenti e di nuovi soggetti imprenditoriali.

ICONA srl nasce il 16 marzo 2018 e conta nella compagine sociale dodici diverse persone giuridiche, con l’obiettivo di ampliarla fino a venti (20) soggetti entro la fine dell’anno in corso. I soci detengono quote paritetiche. ICONA crede fermamente che il valore simbolico e pratico della Fabbrica e del pensiero imprenditoriale rappresentato dall’esperienza di Olivetti sia un qualcosa di inestimabile e che non possa andare disperso. La sua rilettura e attualizzazione, la sua proiezione nel contesto sociale di oggi e nell’interpretazione del futuro che sarà domani propongono lucide e profonde chiavi di comprensione e di risposta al cambiamento. Mattoni Rossi tornerà ad essere riferimento internazionale nel campo dell’innovazione e della responsabilità sociale. Questa è la visione condivisa e attraverso la quale ICONA desidera donare nuovamente alla Fabbrica il ruolo ricoperto nei momenti più fulgidi dello sviluppo di Olivetti. ICONA srl si farà accompagnare nel processo di definizione del progetto dalla società di consulenza PlusValue di Londra il cui lavoro è incentrato sul semplice concetto che viene riassunto nel loro slogan “Allineiamo interessi pubblici e privati”. PlusValue (PV) è un’organizzazione ibrida basata a Londra, che riunisce ricerca, sperimentazione, consulenza e attività di policy. La società nasce nel 2015 con la missione di allineare interessi pubblici e privati per il bene comune, trasformando gli investimenti privati per gli outcome sociali in una fonte di competitività e creazione di ricchezza.

Per questo motivo ICONA srl si rende promotore della costituzione di una nuova coalizione denominata The Future Is Back Home. Un gruppo aperto a nuovi soggetti, persone giuridiche e fisiche, del mondo profit e no-profit, locali e internazionali che si sentono coinvolti da una sfida così motivante, giocata innanzitutto sul piano dei valori e poi su quelli progettuali.

Riteniamo che il modo migliore per trovare una nuova destinazione per Mattoni Rossi sia di mobilitare la comunità globale degli imprenditori, soprattutto quelli di nuova generazione e non necessariamente Europei, attraverso l’attività di networking ed engagement. The Future Is Back Home può offrire gli spazi, un brand come quello di Olivetti e l’opportunità di lavorare su un territorio come quello piemontese che è ricco, industrioso, creativo, bello e con una forte tradizione sociale.

