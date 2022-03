IV ECOFORUM CALABRIA

La quarta edizione dell’Ecoforum Calabria sui rifiuti si svolge nella Sala Verde della Cittadella regionale. L’evento è organizzato da Legambiente Calabria per fare un focus su “Esperienze, proposte ed idee per una Calabria libera dai rifiuti”. Durante l’evento si presenta il Dossier “Comuni Ricicloni Calabria”e sono premiate le amministrazioni virtuose.

La raccolta differenziata è in aumento, ma la Calabria è ancora lontana dagli obiettivi fissati dalla normativa vigente. La gestione dei rifiuti a livello regionale deve basarsi sulle normative comunitarie e nazionali che definiscono come prioritari gli obiettivi della prevenzione e del riciclaggio, in un’ottica di economia circolare che può essere attivata sul territorio tutelando l’ambiente e la salute e creando occupazione, anche grazie alle risorse economiche del Pnrr. In Calabria il futuro può essere diverso, migliore ed ecosostenibile.