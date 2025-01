Itinerari. Il cammino dei Cappuccini

Un percorso in 17 tappe per quasi 400 km da Fossombrone ad Ascoli Piceno nei luoghi del francescanesimo insieme ai “pellegrini” di Legambiente Piove di Sacco (Pd)

di DONATELLA MONETTI

Ben 62 “pellegrini” di Legambiente di Piove di Sacco (PD) rappresentati dal presidente Maurizio Savioli ha salutato l’anno 2024 e iniziato il 2025 percorrendo per quattro giorni, dal 29 dicembre al 1 gennaio, alcuni tratti del noto “Cammino dei Cappuccini”, un percorso che si snoda in realtà in 17 tappe per quasi 400 Km da Fossombrone ad Ascoli Piceno, attraversando da nord a sud la dorsale interna delle Marche e ripercorrendo i luoghi delle origini autentiche del francescanesimo. È un percorso che si caratterizza per una sua particolare ricchezza sotto il profilo spirituale, storico, artistico e, in virtù della fisionomia dell’entroterra marchigiano che presenta un continuo alternarsi di saliscendi con numerose tappe dai dislivelli importanti, tra parchi, riserve naturali e le vette dei monti Sibillini, anche naturalistico. Seguendo la segnaletica presente sui pali e sugli alberi a basso impatto ambientale che riproduce la nota bandierina del CAI, ma con al centro il logo del cammino, una doppia C con all’interno la sagoma di un frate dal cappuccio aguzzo, il gruppo di Legambiente ha scelto di iniziare il cammino a partire dalla settima tappa. Accompagnato da Roberta Antonini Francesco Scisciani, ha potuto ammirare nel fascino della valle di San Clemente nel comune di Apiro uno dei più antichi luoghi di culto marchigiani: l’abbazia benedettina di Sant’Ubaldo. Costruita in pietra arenaria, verosimilmente attorno all’anno Mille, è un magnifico esempio di arte romanico-gotica, dedicata a Sant’Urbano, Papa nel III secolo. A partire dal 2017 grazie al comune di Apiro e all’impresa Loccioni essa viene valorizzata al fine di contrastare lo spopolamento e di riqualificare la valle di san Clemente. Significativo per Legambiente è stato conoscere proprio durante la visita dell’abbazia, il promotore di tale iniziativa, ovvero l’imprenditore e cavaliere del lavoro, Enrico Loccioni a cui va riconosciuto il merito di una così importante operazione. Il cammino è proseguito, poi, alla volta dell’eremo dei Frati bianchi, situato in una profonda gola circondata da una fitta vegetazione di ontani neri, gigli rossi, orchidee selvatiche e altre specie di piante rare.



Questo affascinante luogo, silenzioso, pacifico e lontano dal mondo fu scelto dai monaci camaldolesi per costruire il loro complesso monastico. L’eremo così chiamato per la presenza di diverse celle scavate nel tufo e nell’arenaria, risale agli inizi dell’XI secolo e, secondo la tradizione, fu fondato da San Romualdo. Al suo interno trovarono rifugio tra il 1420 e il 1466 circa non solo molti frati perseguitati dall’Inquisizione, ma anche gli stessi francescani dell’Osservanza. Nel pomeriggio, il gruppo di Legambiente ha visitato l’antico borgo di Cupramontana,” capitale del Verdicchio”, situato a 506m s.l.m. Esso occupa una posizione strategica per chi proviene sia dal mare che dalla montagna, a metà strada tra Ancona e il confine umbro. Qui il gruppo è stato accolto cordialmente dal sindaco, Enrico Giampieri e dall’assessora Stefania Sorana i quali ci hanno invitati a visitare l’interno del Palazzo Comunale con i suoi importanti reperti archeologici di età romana. Uscendo, ma rimanendo comunque dentro il nucleo originale del castello, si sono visitate le chiese di San Leonardo e San Lorenzo e il complesso monastico di Santa Caterina, le cui grotte oggi ospitano la sede del MIG (Musei in Grotta) con all’interno il museo internazionale dell’etichetta, l’Ufficio turistico e l’Enoteca comunale. Ad accoglierci calorosamente in questo particolare luogo è stato Frà Sergio Lorenzini, Ministro della Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini, oltre che ideatore dell’omonimo Cammino, il quale ci ha introdotto in quelle che sono le origini del suo Ordine, nato ufficialmente nelle Marche tra il 1525 e il 1535, ma le cui vere radici si spingono a tre secoli prima e si ricollegano alla vita di San Francesco d’Assisi con l’intento di recuperare lo spirito originario e l’esempio del Santo che nel corso del tempo si erano andati modificando. Questo Cammino, secondo le parole di frate Sergio, permette al pellegrino non solo di rivivere la storia della riforma francescana in luoghi perlopiù nascosti e silenziosi, lontani dalle vie principali e immersi nella bellezza della natura, ma anche di arricchirlo grazie all’ incontro con altri cappuccini che vivono nei numerosi conventi situati lungo il percorso. Il giorno successivo, il gruppo di Legambiente ha intrapreso l’ottava tappa da Cingoli, luogo del pernottamento, in direzione di Cupramontana dove ha visitato l’abbazia del Beato Angelo, un complesso monastero camaldolese romanico-gotico risalente ai secoli XII e XIII e perfettamente restaurato nel 2010 all’interno del quale si trova il corpo del Beato Angelo. Quindi, attraversando dolci paesaggi collinari con ampi panorami ci si è diretti ad Apiro, dove si è visitato il teatro Giovanni Mestica, un vero e proprio gioiello dell’entroterra marchigiano, che ospita 200 posti e che è sede di una ricca attività teatrale. Una tappa è stata dedicata anche alla visita del lago di Cingoli, il più grande bacino artificiale delle Marche, con una superficie di due chilometri quadrati e una profondità di 55m, costruito per uso irriguo, per l’acqua potabile e per regolare le piene del fiume Musone. Nel tardo pomeriggio, camminando attraverso una serie di vicoli e viuzze dal sapore tipicamente medioevale, abbiamo visitato uno dei borghi più belli d’Italia: Cingoli. Situato a 361m di quota sulla sommità del monte Circe, gode di un panorama mozzafiato sulle colline antistanti e per questo viene giustamente definito “ll balcone delle Marche”. Le luci del Natale hanno reso ancor più suggestiva la piazza centrale di Cingoli con la cattedrale di Santa Maria Assunta, la torre dell’orologio di epoca romanica e il Palazzo comunale, all’interno del quale abbiamo potuto ammirare tra le altre cose un affresco di Lorenzo e Jacopo Salimbeni e la tela con La Madonna del Rosario e Santi di Lorenzo Lotto. Infine non potevamo non visitare anche il più importante monumento religioso e artistico di Cingoli ovvero la chiesa di San Esuperanzio, notevole esempio di architettura romanico- gotica in pietra arenaria. Il terzo giorno del nostro cammino, lungo la nona tappa, attraversando nell’entroterra di Cingoli un fitto bosco di alberi e camminando su sentieri, strade bianche e lievi pendenze siamo giunti ad ammirare il famoso Cristo della Marche, una scultura che sorge in un punto in cui lo sguardo si perde su un panorama sconfinato che nelle giornate limpide spazia fino al mare Adriatico. L’opera di Nazzareno Rocchetti, in granito nero e alta 3m, si staglia su una roccia bianca nella pace e nel silenzio di questo luogo. Si dice che questo Cristo senza croce vegli su tutta la regione simboleggiando quasi un abbraccio. Proseguendo per un breve tratto ci è apparso all’improvviso, immerso nella verdeggiante e rigenerante valle, l’eremo di Sant’Angelo. Il culto del Santo rimase a lungo vivo nel tempo tra le popolazioni vicine che si recavano in processione all’eremo soprattutto per supplicare l’arrivo delle piogge durante i periodi di siccità. Appena fuori San Severino Marche nel monastero di San Salvatore in Colpersito, abitato dai frati cappuccini fin dal 1576 e che conserva al suo interno un antico crocifisso ligneo dal volto vivente (1100 ca.), abbiamo nuovamente rivissuto lo spirito di un luogo di francescana memoria attraverso le parole di padre Pietro Maranesi, docente e studioso di San Francesco. Nella sua lectio brevis egli ha sottolineato come, secondo le più antiche biografie del Santo, proprio qui Francesco convertì un celebre trovatore di corte, detto anche “re dei versi”, il quale vestita una ruvida tonaca, prese nome di frate Pacifico, lui che non conosceva la pace prima dell’incontro con il poverello di Assisi. Altro episodio riguarda invece la vicenda della pecorella salvata dalla compassione del Santo assieme a frate Pacifico nelle campagne di Osimo, comprata da un mercante in cambio delle loro tonache e consegnata poi alle religiose che abitavano il monastero di Colpersito. Queste ne ebbero cura per molto tempo, fino a quando con la sua lana tesserono una tonaca che inviarono a Francesco, il quale “l’accolse con devozione e festosamente”. Quindi ripreso il cammino, abbiamo visitato sia l’antico nucleo della città di San Severino Marche impreziosito da diversi monasteri, l’importante torre comunale e il Duomo Vecchio, sia la parte bassa con la sua elegante Piazza del Popolo, il raffinato teatro Feronia e la chiesa di San Lorenzo in Doliolo opera dell’VIII-IX sec. con una suggestiva navata principale e la cripta decorata da affreschi del Duecento e dei fratelli Salimbeni, che racchiude al suo interno il corpo del patrono. La serata si è conclusa con i festeggiamenti di Capodanno presso” La Pineta” a Cingoli, che ci visti felici e al ritmo delle danze salutare la fine dell’anno e brindare al nuovo 2025. Il primo gennaio il cammino si è chiuso con la visita in mezzo ai boschi all’eremo di Santa Sperandia, patrona di Cingoli (430 ripidi gradini realizzati in traversine ferroviarie di cui gli ultimi 52 in pietra ci hanno condotti alla grotta della monaca benedettina!!) e alla Roccaccia, un’antica fortezza di cui oggi rimangono i pochi resti di una torre. Infine, il pranzo presso l’agriturismo “La collina dei ciliegi”, un altro brindisi al 2025 e il saluto a questo cammino di cui tutti porteremo a lungo nel cuore la dimensione spirituale e contemplativa, il valore dell’accoglienza della gente e dei frati cappuccini e la Bellezza della Natura che richiama costantemente alla memoria “il cantico delle creature” di San Francesco. E poiché questa esperienza ci ha dato l’opportunità di conoscere Fra Sergio Lorenzini, ricordiamo che egli sarà a Piove di Sacco il 20 febbraio assieme all’assessora al Turismo del Comune di Cingoli, Cristiana Nardi, per la presentazione del Cammino dei Cappuccini.