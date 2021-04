Italian green road award 2021, la sesta edizione dell’Oscar del cicloturismo

Sono aperte le candidature delle ciclovie in tutta Italia. Le regioni possono candidare fino a due vie verdi

Si sono aperte l’8 aprile le candidature per Italian Green Road Award 2021, sesta edizione dell’Oscar italiano del cicloturismo. Il premio viene assegnato alle “vie verdi” di quelle regioni italiane che si sono distinte nell’attenzione al turismo “lento”, valorizzando i percorsi ciclabili completandoli con servizi idonei allo sviluppo del turismo slow. Il premio si svolge in un momento d’oro per la bicicletta, sia in termini di vendite , sia per l’andamento in crescita del cicloturismo che, come succede all’estero da anni, può diventare una risorsa importante per la nostra economia e lo sviluppo dei territori.

Proprio in questa ottica, l’invito spedito alle Regioni – che possono candidare fino a due vie verdi – si pone un duplice obiettivo: da una parte stimolare le amministrazioni a valorizzare i propri percorsi eccellenti, dall’altra promuovere gli investimenti nel cicloturismo come volano per una ripartenza in linea con le direttive del Green Deal europeo.

Per i territori e, in particolare, i piccoli borghi, quello in bicicletta è infatti un turista ad alto valore aggiunto e a impatto zero: rispetta l’ambiente, si sposta frequentemente non concentrando la spesa su un’unica area, usufruisce dei servizi turistici, visita musei, acquista tour tematici, prodotti enogastronomici, ecc

Lungo le direttrici ciclabili, se efficacemente consolidate e promosse, possono svilupparsi nuove forme imprenditoriali e nascere nuove opportunità di lavoro: guide cicloturistiche servizi che spaziano dalla ciclofficina al bike cafè, strutture bike friendly, agribike…

I finalisti verranno resi noti all’inizio di giugno e la cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 giugno a Pescara, capoluogo della Regione Abruzzo, Oscar del Cicloturismo 2020 con la ciclovia Bike to Coast. Nella stessa occasione verranno presentate le anticipazioni dell’Osservatorio sul cicloturismo di Isnart-Legambiente in vista del Bike Summit 2021, che farà il punto sull’economia del cicloturismo in autunno.