Il tram fa bene all’ambiente ma anche al portafoglio dei cittadini: utilizzato al posto dell’auto consentirebbe un risparmio che va da €600/anno fino a oltre €5.000/anno per ogni pendolare. Padova prima città in Italia a ultimare la nuova linea tramviaria. I dati del nuovo Report Tramvie di Legambiente

In fatto di mobilità urbana sostenibile, l’Italia punta sempre di più sul tram. Un mezzo ecologico che fa bene alle città, all’ambiente ma anche al portafoglio dei cittadini. La conferma arriva dal nuovo report nazionale sulle tramvie realizzato da Legambiente e presentato oggi nel corso della seconda edizione del Forum Nazionale Tramvie, organizzato con il patrocinio del Comune di Padova. Nella Penisola sono 11 le città capoluogo ambasciatrici di un modello di mobilità urbana sostenibile che fa del tram una soluzione strategica per ridurre il traffico urbano, contenere le emissioni, migliorare l’accessibilità ai servizi, contrastando la mobility poverty, e la crisi climatica. Protagoniste di questa rivoluzione urbana in corso, oltre a Padova, sono Torino, Milano, Brescia, Bergamo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari dove, grazie ai fondi del PNRR, si stanno realizzando in tutto 18 linee tranviarie per un totale di 250 km di lunghezza e un investimento di 5,4 miliardi di euro. Tra gli undici capoluogo, Padova è la leader dei magnifici 11: è lei la prima città in Italia ad aver ultimato i lavori della nuova linea tramviaria su tratta urbana, la SIR3, quasi totalmente finanziata con fondi PNRR, e in attesa di entrare in esercizio. La linea, che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere di Voltabarozzo, oggi entra a far parte anche delle migliori esperienze nazionali in fatto di transizione ecologica censite da Legambiente con la sua campagna nazionale “I cantieri della transizione ecologica” che oggi per la sua 50esima tappa arriva a Padova.

La SIR 3, che utilizza un sistema SMART, permetterà di ridurre di 15.600 tonnellate annue le emissioni di CO2, di far risparmiare il 25% del tempo negli spostamenti, di far diminuire l’incidentalità del 35%. Un traguardo importante che si affianca anche al lavoro delle altre 10 città: da Bergamo dove è in fase di pre esercizio la nuova linea T2 che nasce dal recupero del sedime della ex ferrovia della Valle Brembana, dismessa nel 1966, ai lavori in corso a Bologna sulla futura Linea Rossa e Verde passando dai nuovi interventi in corso a Roma con la tramvia Togliatti che risulta quella più in fase più avanzata, alla linea T2 e T3 di Brescia, alla nuova linea T3 di Firenze e alla tratta C di Palermo. Cantieri anche a Cagliari per realizzare la Linea 3 Repubblica – Piazza Matteotti/Stazione RFI e il prolungamento Policlinico – Sestu, a Milano dove ci sono una serie di nuovi interventi, a Napoli dove si lavora sul “Tram del Mare” e al prolungamento della linea di via Stadera, a Torino dove è in fase di realizzazione il prolungamento e il ripristino di diverse linee esistenti (3, 4, 10 e 15) e la costruzione della nuova Linea 12.

Risparmio sul portafoglio

Tram che porteranno anche importanti benefici economici: secondo una stima di Legambiente se utilizzato al posto dell’auto, il tram consentirebbe un risparmio che può variare dai circa €600/anno fino a oltre €5.000/anno per ogni pendolare, rispetto al costo generato dall’uso dell’auto. Un costo che cambia al variare dei chilometri percorsi, i tagli al total cost of ownership legato alla macchina (parcheggi, l’assicurazione, il bollo, la svalutazione dell’automobile e altri costi legati alla proprietà) o, addirittura, se si rinunciasse al veicolo. L’associazione, infatti, ha elaborato alcune simulazioni variando parametri come i chilometri percorsi nel tragitto casa-lavoro e aggiungendo o togliendo voci di costo legate all’uso e al possesso di un’auto, fornendo traiettorie di risparmio variabili. Ad esempio, pari a €594, nel caso di un utente che decida di usare il tram per coprire il solo tragitto da casa al luogo di lavoro – appartenente al cluster 4.400 km/anno – oppure fino a €5130 per coloro che compiono con l’auto 12.000 km/anno e che decidono di rinunciarvi, ad esempio eliminando il secondo veicolo familiare.

Ritardi e tagli da superare

Nel report presentato oggi a Padova, Legambiente fa anche un punto sulle difficoltà e i ritardi legati al settore della mobilità sostenibile lanciando un appello al Governo. Due gli alert principali: nonostante il PNRR abbia finanziato oltre il 50% dei progetti tranviari e consentendo l’avvio rapido di numerosi cantieri tra il 2022 e il 2025, Legambiente ricorda che si tratta di uno strumento temporaneo che ha finanziato gli investimenti ma che non copre i costi di gestione e impone il rispetto di obiettivi rigidi, generando una frattura tra fase di costruzione e fase di esercizio. Una parte significativa delle risorse è ancora in fase di utilizzo. Su circa 3,3 miliardi destinati al trasporto rapido di massa, risultano spesi circa 1,1 miliardi di euro all’inizio del 2026. Questo evidenzia il rischio di ritardi e perdita dei finanziamenti. L’altro alert riguarda il taglio di 754 milioni di euro al MIT e la riduzione del valore reale del Fondo Nazionale Trasporti di circa il 40% rispetto al 2009, con effetti su progettazione, completamento e gestione dei servizi. Da qui l’appello dell’associazione ambientalista, lanciato oggi dal Forum Tramvie organizzato a Padova e indirizzato al Governo, per chiedere con urgenza di rifinanziare il Fondo Trasporti e quello sul Trasporto rapido di massa, per rafforzare la progettazione locale e sviluppare modelli di mobilità sostenibile.

“Il potenziamento delle tramvie – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – rappresenta una scelta cruciale per sostenere la transizione ecologica delle città italiane, migliorare la qualità della vita urbana e centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti. Il Governo invece di puntare su opere inutili e faraoniche come il Ponte sullo Stretto di Messina che ad oggi costerebbe quasi 14 miliardi di euro, pensi a rafforzare la governance della mobilità sostenibile con fondi nazionali adeguati promuovendo una visione strategica di lungo periodo e assicurando coerenza tra pianificazione urbana e politiche della mobilità. Con le stesse risorse destinate al Ponte di Messina, si potrebbero finanziare interventi diffusi sul territorio come l’acquisto di oltre 3mila tram e oltre 1500 treni per i pendolari. Un appello che rilanceremo sabato 5 dicembre a Roma a Piazza del Popolo partecipando alla manifestazione nazionale per il clima “La Terra chiamò”.

“Padova – dichiara Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – è una delle protagoniste della primavera tramviaria italiana. È la città dove il tram sta dimostrando le opportunità di trasformazione positiva della mobilità e dello spazio urbano. Per questi motivi abbiamo deciso di presentare il nostro forum nazionale sulle tramvie qui a Padova raccontando ciò che si sta facendo qui e nelle altre città italiane che hanno saputo cogliere al meglio le opportunità legate alla centralità dei fondi PNRR. Siamo convinti che le tramvie possono essere considerate infrastrutture di welfare urbano, capaci di produrre benefici economici diretti, ampliare l’accesso alle opportunità e ridurre le disuguaglianze territoriali”.

Padova fa scuola

Padova con la sua linea SIR3 oggi è anche la protagonista della 50esima tappa della campagna nazionale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica”. Il suo merito è quello di essere riuscita in poco tempo, grazie ad una accurata pianificazione strategica ed efficace progettazione, a trasformare profondamente la propria mobilità urbana, sapendo cogliere appieno le potenzialità del tram. La linea SIR3 inizialmente è stata finanziata con fondi ministeriali dedicati allo sviluppo del trasporto rapido di massa. A dicembre 2023 è stata però inserita nel PNRR, grazie al lavoro svolto dal Comune di Padova nella realizzazione di tutte le opere PNRR.

Tra i vantaggi che la linea produrrà ci sono: fino a 450 corse giornaliere; 12.000 passeggeri all’ora trasportabili senza utilizzare l’auto privata; fino a 144.000 passeggeri al giorno; circa 20 milioni di passeggeri all’anno; fino a 22 passaggi all’ora nei punti più frequentati della rete. La particolarità del sistema SMART è l’interoperabilità tra le tre direttrici, che consentirà ai tram di percorrere itinerari differenti utilizzando le stesse infrastrutture. Inoltre, una delle caratteristiche del sistema SMART è l’utilizzo della tecnologia Translohr, già adottata sulla linea Sir1. Si tratta di un sistema tranviario su pneumatici, nel quale i mezzi seguono una rotaia centrale che ne vincola il percorso, a differenza dei tram tradizionali che viaggiano su due rotaie.

“La seconda edizione del Forum nazionale sulle tramvie – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Padova Andrea Ragona – è stata un’occasione preziosa di confronto con altre città che, come noi, hanno deciso di tornare ad investire su un sistema che è il futuro del trasporto pubblico urbano. Maggiori capienze rispetto agli autobus, maggior efficienza e velocità grazie all’infrastruttura quasi completamente in sede propria lo rendono preferibile agli altri sistemi di trasporto e lo dimostrano i dati sull’utilizzo in costante aumento. Il trasporto pubblico locale sta attraversando però una crisi generale dovuta al costante definanziamento del Fondo Nazionale Trasporti oltre che al suo mancato adeguamento all’inflazione, con costi che si scaricano sulle società di trasporto e sulle città. In questo senso è necessario un impegno chiaro da parte del Governo: non misure spot come l’esenzione del bollo auto, che da sola vale quasi la metà del Fondo Nazionale Trasporti, ma politiche strutturali e maggiori fondi alle Regioni perché possano investire sul trasporto pubblico locale.”

Il nuovo Report Tramvie 2026 di Legambiente è scaricabile qui

Sul sito della campagna I cantieri della transizione ecologica è possibile navigare sulla mappa interattiva dove sono riportate le 50 migliori esperienze nazionali di transizione ecologica censite sino ad oggi da Legambiente attraverso un viaggio itinerante lungo la Penisola iniziato nel 2023 e che proseguirà anche nei prossimi mesi e nel 2027