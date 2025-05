Decimo anniversario della legge sugli ecoreati: il bilancio di Legambiente e Libera. La Campania prima regione per numero di reati, seguita da Sardegna e Puglia. Il 16 e 17 maggio a Roma l’appuntamento con “ControEcomafie”, la conferenza promossa da Legambiente e Libera, in collaborazione con l’Università RomaTre e l’associazione “Casa Comune”

Legambiente e Libera, in collaborazione con l’Università Roma Tre e “Casa Comune”, organizzano venerdì 16 e sabato 17 maggio a Roma la conferenza nazionale ControEcomafie. Due giornate di lavoro, in programma presso il Dipartimento di Giurisprudenza in via Ostiense 159, per fare il punto sui progressi e le sfide nella lotta contro le ecomafie – a dieci anni dall’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale – che si concluderanno con la presentazione di un “Manifesto” in cui raccogliere riflessioni e proposte emerse dai gruppi di lavoro.

Diversi gli ospiti previsti: si inizierà venerdì 16 maggio alle ore 16.00 con il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, Chiara Braga capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Maria Siclari direttrice generale dell’Ispra, Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente, Luigi Ciotti presidente nazionale di Libera, che nella giornata di apertura di ControEcomafie interverranno nel corso della tavola rotonda “Lotta alle mafie e tutela dell’ambiente: le sfide da vincere insieme”, moderata da Elena Ciccarello direttrice lavialibera, e Francesco Loiacono direttore La Nuova ecologia.

Sabato 17 maggio, dopo i 6 gruppi di lavoro previsti dalle 9:30 alle 13:30, ci sarà alle ore 14:00 la presentazione del Manifesto di ControEcomafie. Interverrà anche Federico Cafiero de Raho vicepresidente Commissione parlamentare antimafia e Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nel dibattito moderato da Francesca Rispoli copresidente nazionale di Libera e da Enrico Fontana responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente.