Overshoot day 2023, da oggi l’Italia è in debito con il pianeta

Secondo i dati del Global footprint network, nel 2023 l’Italia eccede la biocapacità del 425%. Nessuna variazione rispetto al 2022. Se tutta l’umanità consumasse come il Qatar, avremmo finito le risorse già il 10 febbraio. Se invece seguissimo la Jamaica, durerebbero fino al 20 dicembre

L’Italia consuma troppo in fretta le risorse naturali. Il 15 maggio è il nostro Overshoot day, cioè il giorno in cui il nostro Paese comincia a essere in debito con il pianeta. L’Overshoot day, ideato dal Global footprint network (Gfn), organizzazione internazionale che si occupa di contabilità ambientale, è la data in cui cadrebbe l’Earth Overshoot Day se tutta l’umanità consumasse come gli abitanti di quel Paese.

Se la domanda, misurata con l’impronta ecologica, supera l’offerta di servizi ecosistemici, incluso l’assorbimento di CO 2 , la specie umana è in debito per l’anno in corso. Secondo i dati del Global footprint network, nel 2023 l’Italia eccede la biocapacità del 425%.

Gli overshoot day dei Paesi vengono pubblicati il 1° gennaio di ogni anno. Per rispettare questa scadenza di pubblicazione, gli overshoot day dei Paesi del 2023 sono stati calcolati nel dicembre 2022 utilizzando l’edizione 2022 del National Footprint and Biocapacity Accounts, l’ultima disponibile.

Per comprendere meglio come vengono definite le date, prendiamo ad esempio l’Overshoot Day svizzero, che quest’anno è stato il 13 maggio. L’impronta ecologica della Svizzera è di 4,35 ettari globali (gha) per persona (nel 2018). La biocapacità globale media è invece di 1,6 gha per persona (nel 2018). Se dividessimo gli ettari globali della Svizzera per la capacità mondiale quindi, dovremmo calcolare (4,35/1,6) = 2,75. Ci vorrebbero più di due Terre e mezzo per sostenere l’umanità se tutti gli abitanti del pianeta vivessero come gli svizzeri.

Non tutti i Paesi hanno un giorno di Overshoot. In base all’equazione, un Paese avrà un giorno di overshoot solo se la sua impronta ecologica per persona è superiore alla biocapacità globale per persona (1,6 gha). I Paesi con un’impronta ecologica per persona inferiore alla biocapacità globale non hanno un giorno di overshoot, per esempio il Burkina Faso e il Madagascar.

Per tutti gli altri invece, ciascuno ha il proprio Overshoot day: nel 2023 il primo a finire le risorse del pianeta già a febbraio è stato il Qatar, mentre la Jamaica riesce a farsi bastare le risorse fino al 20 di dicembre, quasi tutto l’anno. La data cambia di anno in anno, a seconda della rapidità con cui tali risorse vengono sfruttate.