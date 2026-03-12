giovedì 12 Marzo 2026

Italia in bilico

Ultimo treno

Fabrizio Feo -
In Calabria l’erosione minaccia la linea ferroviaria che collega Roma con la Sicilia. In tanti punti l’acqua marina inizia a infiltrarsi dove poggiano i binari. Adattarsi alla crisi climatica è la priorità

Cronaca di un collasso annunciato

Rocco Bellantone -
Quella del dissesto idrogeologico è una crisi sistemica. Con cemento e abusivismo che finora hanno sempre prevalso sulla prevenzione
Impariamo a proteggerci

Francesco Loiacono -
Azzerare il rischio è impossibile, ma conoscere meglio il territorio in cui viviamo, sapere come comportarsi in situazioni di emergenza, può evitare danni maggiori

Galbiati: “Le anomalie termiche causano maggiore energia, scaricata nei cicloni”

Giulia Assogna -
Il legame tra gli eventi estremi nel Mediterraneo e il rischio idrogeologico dei nostri territori. A colloquio con Flavio Galbiati, fisico dell’atmosfera e meteorologo presso il centro MeteoExpert

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

