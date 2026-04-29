I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA

Disastri, denunce, promesse non mantenute. Una storia sempre uguale.

Eppure, otto milioni di persone convivono ancora con il dissesto idrogeologico.

Ma alla cura del territorio dedichiamo solo lo 0,05% del Pil

“Italia in bilico” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di marzo.

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