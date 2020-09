L’Italia come laboratorio virtuoso di economia circolare, che innova nel campo del riciclo della plastica e che inventa la bioplastica, che crea e sperimenta nuove tecnologie per produrre energia pulita e per rendere il nostro domani ecosostenibile. È questa la fotografia che emerge del nostro Paese dalle pagine del libro Italia Green del giornalista Marco Frittella, edito da Rai Libri e disponibile nelle librerie e negli store digitali dal 27 agosto.

“Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell’enorme risorsa che sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate. E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza energetica e uso delle rinnovabili?”, domanda l’autore ai lettori. “C’è chi trova che si può fare un elegante tessuto dell’Italian Fashion con le bucce delle arance siciliane, o una vernice non tossica con le fave di cacao. Italia Green si ripromette di raccontare – per cenni, senza pretesa di completezza – quello che in Italia si fa, ed è tanto, per entrare nell’era dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica green. Non è un libro sullo ‘strano ma vero’. Cerca invece di seguire le tracce di un cammino di concreto progresso ambientale, tecnologico, scientifico, sociale ed economico. Le aziende più impegnate nello sviluppo sostenibile sono anche le più dinamiche e spesso sono guidate da giovani e donne, in particolare nella nostra agricoltura, la più green e ricca del mondo”.

Un libro, dunque, che contiente storie e testimonianze di un Paese che, a differenza di quanto generalemente si tende a credere, punta invece con sempre più determinazione al cambiamento, spingendo pertanto a guardare al futuro con maggiore fiducia.