L’associazione ha presentato al ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso il suo “Libro bianco” per rilanciare la manifattura del Paese: 30 proposte, 8 settori chiave, 6 pilastri al centro del piano industriale dell’associazione ambientalista

Trenta proposte, otto settori chiave, sei pilastri per rilanciare la manifattura italiana e renderla più competitiva e sostenibile. È quanto propone Legambiente che oggi a Roma, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, presenta il suo “Libro bianco” sulla riconversione green dell’industria italiana, frutto di un lungo percorso di confronto dal basso, avviato nel luglio 2025, con istituzioni, imprese, mondo del lavoro e della ricerca. Obiettivo “dare gambe” al Clean Industrial Deal Made in Italy, fondato su lotta alla crisi climatica, innovazione e competitività. Insieme a Legambiente, 39 campioni nazionali della transizione ecologica, rappresentanti di quell’industria italiana più innovativa che investe nella rivoluzione verde, e che l’associazione ambientalista ha censito dal 2023 ad oggi lungo la Penisola con la sua campagna itinerante “I cantieri della transizione ecologica”.

Energia, bioeconomia, economia circolare, risorse idriche, agroecologia, velocizzazione degli iter autorizzativi, lotta all’illegalità, rafforzamento dei controlli sono i settori chiave al centro delle 30 proposte di Legambiente riassunte nel suo “Libro Bianco” e su cui occorre accelerare il passo avendo come pilastri: decarbonizzazione, circolarità, innovazione, legalità, nuova occupazione green e inclusione. L’Italia, per l’associazione ambientalista, deve colmare ritardi e vuoti normativi, superando iter troppo lenti e burocratici, alti costi energetici e il mancato rispetto delle norme ambientali, tutti ostacoli non tecnologici che ad oggi ne frenano il pieno sviluppo. In particolare, l’applicazione e il rispetto delle norme ambientali, come evidenzia la Commissione nel suo recente Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali, possono far risparmiare all’economia europea ben 180 miliardi di euro annui (circa l’1% del PIL UE).

Le proposte dell’associazione

Tra le 30 proposte, indirizzate a Governo e Parlamento, Legambiente chiede di: garantire una veloce entrata in vigore dei prezzi zonali al posto del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica per abbassare il costo dell’elettricità nei territori con maggiore presenza di rinnovabili; completare l’organico della Commissione PNRR – PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e rafforzare il personale negli uffici regionali e comunali coinvolti nella fase di valutazione e autorizzazione dei progetti; varare un piano di azione per implementare la strategia europea per la bioeconomia, rendendolo sinergico e coerente con il quadro regolatorio esistente.

E ancora: semplificare l’iter di approvazione dei decreti End Of Waste per promuovere percorsi di economia circolare e dei progetti di repowering degli impianti eolici esistenti, per ridurre il numero di aerogeneratori e aumentare la produzione elettrica; sostenere lo sviluppo delle nuove filiere del tessile, delle materie prime critiche, dei RAEE e degli aggregati riciclati in edilizia e nelle opere pubbliche; emanare il DPR sul riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura e nell’industria; approvare il disegno di legge contro i reati agroalimentari inserendo il nuovo delitto di “produzione e commercio di prodotti fitosanitari illeciti”, come proposto insieme a Coldiretti, Federchimica Agrofarma e Legacoop Agroalimentare; approvare il decreto legislativo per il pieno recepimento della direttiva europea per la tutela penale dell’ambiente, inserendo nel Codice penale anche quelli di nuova formulazione come, ad esempio, il saccheggio delle risorse idriche; varare un piano nazionale di lotta all’abusivismo rifinanziando i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Cassa depositi e prestiti destinati alle demolizioni degli immobili illegali da parte di amministrazioni comunali, Prefetture e magistratura; potenziare i controlli approvando i decreti attuativi della legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale di protezione ambientale.

“Il Clean Industrial Deal – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è un’opportunità che l’Italia non deve assolutamente sprecare per varare una politica industriale all’altezza della sfida climatica e per far ridurre alle imprese i costi dell’energia, evitando, però, la pericolosa scorciatoia della deregulation ambientale. Investire in un’ambiziosa politica industriale significa favorire la competitività delle imprese, facendo occupare dall’Italia, prima degli altri Paesi, l’esponenziale mercato globale delle tecnologie green. Con questo spirito abbiamo deciso di scrivere il nostro Libro Bianco, pensato come un vero e proprio piano industriale per l’Italia, indirizzando delle proposte a Governo e Parlamento e raccontando, con l’esperienza dei tanti campioni nazionali della transizione ecologica, quello che il Paese sta già facendo”.

Settori in crisi

Nel suo Libro Bianco Legambiente fa anche un punto su tre grandi settori industriali della Penisola – chimica, automotive, siderurgia – su cui è fondamentale lavorare in chiave di decarbonizzazione. Oggi questi tre settori sono in crisi, denuncia l’associazione ambientalista, proprio a causa delle mancate politiche industriali degli ultimi 30 anni, non del Green Deal europeo. Occorre investire sulla chimica verde, sulla bonifica dei SIN e sulla riconversione delle grandi aree siderurgiche verso l’innovazione produttiva, a partire dal polo di Taranto, quello di Piombino e Terni. Non esiste industria pulita senza aver bonificato le aree che ospitano gli impianti, ma è fondamentale anche un approvvigionamento energetico dei cicli produttivi libero dalle fonti fossili. Bisogna, quindi, accelerare la rivoluzione energetica fondata su fonti rinnovabili, accumuli e sviluppo delle reti per abbassare le bollette.

Gli investimenti green in Europa e nel mondo

Secondo il Rapporto Renewable Energy Statistics 2025 di Irena, l‘Agenzia internazionale sulle energie rinnovabili, nel 2024 il 91% della nuova potenza elettrica aggiuntiva nel mondo era relativa alle fonti pulite, mentre solo il 9% riguardava impianti alimentati da fonti fossili o centrali nucleari. Anche in Europa le fonti pulite avanzano: nel 2025, secondo i dati del think tank Ember, è stata prodotta, per la prima volta nella storia, più energia elettrica da fotovoltaico ed eolico, pari al 30%, che dai combustibili fossili (29%), in primis il gas. Secondo l’ultima Indagine annuale sugli investimenti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in Europa ben nove aziende su dieci credono nella rivoluzione green e investono direttamente in misure per ridurre le emissioni climalteranti, nonostante le tensioni geopolitiche e commerciali stiano rallentando gli investimenti. È dunque importante supportarle e sostenerle abbattendo gli ostacoli che le frenano. Secondo lo studio, le principali barriere agli investimenti percepite dalle aziende europee sono l’incertezza (83%) ed i costi dell’energia (75%). Senza dimenticare il costo della burocrazia, stimato intorno all’1,1% del fatturato (1,8% per le Pmi).

“Nonostante le tante difficoltà – aggiunge Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – l’Italia può vantare l’esperienza di imprese leader mondiali sulla sostenibilità ambientale in settori innovativi come quelle che stiamo raccontando da tre anni con la nostra campagna nazionale ‘I cantieri della transizione ecologica’ incontrando i protagonisti dell’industria italiana più innovativa, toccando con mano i processi produttivi ma anche i problemi burocratici e normativi, confrontandoci per analizzare ostacoli e difficoltà con l’obiettivo di far diventare questi casi virtuosi il modello da seguire per una politica industriale nazionale forte, concreta e competitiva. Dagli impianti eolici all’industria del riciclo degli pneumatici, degli oli minerali esausti, dei rifiuti organici e degli scarti zootecnici e agroindustriali per produrre biometano e ammendanti di qualità, dalle vetrerie alle cartiere, fino all’industria edilizia e ai materiali di costruzione sono tante le esperienze che hanno già messo in campo il loro Clean Industrial Deal”.

Campagna “I cantieri della transizione ecologica”

Partita nel maggio 2023 dalla Sicilia, la campagna in questi tre anni ha censito durante il suo viaggio itinerante 39 campioni nazionali della transizione ecologica, di cui 8 nel 2025, facendo tappa in 12 regioni. Dal 2023 al 2025 le regioni con più “campioni” censiti sono state: Lombardia, Piemonte e Sicilia (con 6 cantieri a testa), Veneto (5), Lazio e Toscana (3). Storie di sostenibilità e innovazione raccontate sul sito attraverso una mappa interattiva, foto e video. Tra quelle raccontate nel 2025, si va da uno dei primi impianti eolici ibridi con batterie in Italia visitati a Vicari (PA), allo stabilimento toscano di Altopascio (LU) dove la produzione di carta igienico-sanitaria si “trasforma” per ridurre emissioni, consumi e sprechi; dal repowering in provincia di Chieti, di quattro parchi eolici alle esperienze di economia circolare. Dalla raccolta e riciclo degli oli minerali esausti, come avviene in un impianto a Verona, all’esperienza avviata da uno degli impianti più innovativi, in provincia di Alessandria, dove si riciclano gli pneumatici fuori uso. In provincia di Lecco un impianto all’avanguardia produce materiali per l’edilizia di nuova generazione utilizzando gran parte di materie prime riciclate, provenienti da altri processi industriali, come quelli metallurgici e chimici; mentre dal progetto Life Muscles nasce l’idea di sviluppare un impianto mobile di riciclo, trasportabile in un container standard e capace di trasformare le reti usate in PP in nuovo materiale plastico completamente riciclabile. In Toscana, a Pescia (PT), il riciclo del vetro diventa un laboratorio avanzato della decarbonizzazione industriale. Il viaggio della campagna I cantieri della transizione ecologica proseguirà anche nel 2026.

