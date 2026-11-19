L’accelerata della crisi climatica “schiaccia” l’agricoltura: 161 gli eventi meteo estremi che hanno causato danni. Calano la superficie agricola bio e il numero degli operatori. Preoccupano il nodo del reddito, le agromafie e il caporalato. Il punto di Legambiente al forum Agroecologia

In Italia l’agricoltura si trova sempre di più a fare i conti con l’accelerata della crisi climatica, ma anche con i rincari e con politiche agricole poco coraggiose. Il tutto mentre nella Penisola non mancano esempi virtuosi di futuro e resilienza che lasciano ben sperare. La conferma arriva dai dati messi in fila da Legambiente e dalle storie dei 12 “Ambasciatori nazionali del territorio” presentati e premiati oggi dall’associazione ambientalista a Roma all’VIII Forum nazionale Agroecologia Circolare.

Quello che emerge è un quadro di ombre e luci: in Italia, stando ai nuovi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, negli ultimi quattro anni – dal 2023 a settembre 2026 – l’accelerata della crisi climatica ha “schiacciato” l’agricoltura con ben 161 eventi meteo estremi che hanno causato danni al settore agricolo. Parliamo di una media di 40 eventi all’anno, più di 3 al mese. Un dato preoccupante se si pensa che negli ultimi 12 anni, su un totale di 283 eventi meteo estremi con danni all’agricoltura, più della metà si sono concentrati proprio dal 2023 a settembre 2026.

Grandinate (72 eventi), siccità (44) e danni da vento (24) sono quelli che hanno causato i danni peggiori, soprattutto al nord Italia che si conferma l’area più colpita dal Paese (con 74 eventi), seguita dal sud (64) e dal centro Italia (23). A livello regionale, nel nord le regioni più colpite in questi 4 anni sono state Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto con 17 eventi meteo estremi. Al Sud, Sicilia (17 eventi), Puglia (16) e Sardegna (15); mentre nel centro Italia la Toscana con 8 eventi meteo estremi e il Lazio con 7. La crisi climatica porta con sé anche danni economici: negli ultimi 4 anni secondo una stima della Coldiretti, i cambiamenti climatici hanno causato danni all’agricoltura italiana per oltre 20 miliardi di euro, tra siccità e alluvioni.

Gli altri alert

A preoccupare sono anche altri alert rossi su cui Legambiente pone l’accento: il calo della superfice agricola bio e degli operatori, la vergogna del reddito basso, le pressioni delle agromafie e la piaga del caporalato. I dati parlano chiaro: nel 2025 cala la superficie bio che, stando agli ultimi dati di Ismea, è pari a 2.377.749 ettari, il 19,4% della superficie agricola nazionale, mentre nel 2024 si attestava al 20,2% del 2024. In diminuzione anche il numero degli operatori sceso a 95.389 (-1,8% in confronto all’anno precedente). Eppure, la spesa per i prodotti bio ha toccato il record di 4,4 miliardi di euro (+9,2%), mentre otto regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno già superato l’obiettivo europeo del 25% al 2030. Preoccupa, sottolinea Legambiente, anche l’abbandono delle aree interne collinari e montane con la conseguente crescita della superficie boschiva, mentre in Pianura Padana agricoltura e zootecnia intensive pesano sull’ambiente e al Sud il clima spinge la diffusione delle colture tropicali a scapito di vite, olivo e grano. Secondo l’Istat, in 90 anni l’Italia ha perso 10,4 milioni di ettari di superficie agricola, da 26,3 milioni nel 1930 a 15,9 nel 2020; mentre negli ultimi vent’anni le imprese agricole sono scese da 2,4 milioni a poco più di un milione.

Reddito basso, agromafie e caporalato

L’altra grande questione riguarda il nodo del reddito, denuncia Legambiente, con gli agricoltori che restano l’anello più debole della filiera. Gli ultimi dati Ismea dicono che su 100 euro spesi dal consumatore all’azienda agricola restano 7 euro di utile per i prodotti freschi e appena 1,5 per quelli trasformati, mentre oltre l’80% del valore si concentra a valle. I margini netti, spesso sotto il 2%, sono erosi dal calo delle rese e dal rincaro di fertilizzanti, mangimi ed energia. Solo l’8% delle aziende è guidato da giovani, mentre la metà ha un titolare con più di 65 anni. A minacciare l’agricoltura sono anche le agromafie: nel 2025, stando all’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, preoccupa l’aggressione verso questo settore con 67.677 reati e illeciti amministrativi (+46% rispetto al 2024), con quasi 20mila persone denunciate e 968 milioni di euro tra sequestri e sanzioni. Resta alta anche la piaga del caporalato che riguarda circa 200mila persone, di cui oltre 50mila donne, e non solo al Sud: si stimano tra 8mila e 10mila lavoratori irregolari in Piemonte e oltre 6mila in Trentino.

Ritardi, errori e scelte politiche poco coraggiose

Di fronte a questa fotografia pesano i ritardi ma anche le scelte politiche agricole poco coraggiose in Italia e in Europa. Per Legambiente preoccupa in primis la proposta della Commissione europea di eliminare, nella PAC post 2027, l’obbligo di sostenere il biologico lasciando la scelta agli Stati membri, dopo la posizione negoziale del Consiglio del 26 ottobre 2026. L’iter è ancora aperto, ma la discrezionalità mette a rischio un percorso in cui l’Italia è leader. C’è poi la questione del pacchetto Omnibus che concede deroghe all’uso di fitofarmaci particolarmente dannosi e ne prolunga i tempi di utilizzo e il glifosato che è stato prorogato per altri dieci anni, nonostante esista un’alternativa come l’acido pelargonico.

Da qui l’appello e le proposte di Legambiente al Governo Meloni a cui chiede un serio impegno in difesa dell’agroecologia. In particolare, all’Esecutivo chiede la piena attuazione della legge e del Piano d’azione nazionale sul biologico, l’aggiornamento del Piano d’azione nazionale sui fitofarmaci (fermo al 2014), più prodotti bio nelle mense pubbliche e risorse certe nella PAC per chi riduce gli impatti, converte e per chi resta bio. In Pianura Padana, sul fronte della zootecnia, serve ridurre agricoltura e zootecnia intensive e puntare su autosufficienza mangimistica, meno capi e meno emissioni. Sul fronte delle agromafie, ben venga la nuova legge sui reati agroalimentari (n. 75/2026) ma servono più controlli e di estendere ai fitofarmaci illegali il reato di produzione e commercio di prodotti inquinanti. In fatto di emergenza clima, è urgenza stanziare le risorse economiche nella legge di bilancio per rendere operativo il Piano nazionale di adattamento alla crisi climatica, approvato dal 2023 e rimasto fino ad oggi senza finanziamenti.

“L’agricoltura – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – ha bisogno di sostegno e di politiche climatiche e agricole coraggiose. L’adattamento, insieme alla mitigazione, deve diventare una priorità nazionale, con risorse certe e strutturali e con l’agroecologia come bussola, mettendo insieme suoli fertili, biologico, riduzione degli input chimici, biodiversità e gestione efficiente dell’acqua. Per questo chiediamo al Governo di fare la sua parte anche a Bruxelles, ricordando che l’agricoltura può essere anche parte della soluzione. Ad esempio, agrivoltaico e biometano, se fatti bene, producono energia pulita senza sottrarre suolo al cibo e riducono la dipendenza dalle fonti fossili, in un Paese che importa il 95,2% del gas che consuma. Temi e proposte che rilanceremo anche sabato 5 dicembre nella manifestazione nazionale per il clima ‘La Terra chiamò’, in programma a Roma, a Piazza del Popolo, e promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà per chiedere che la crisi climatica e l’ambiente tornino al centro dell’agenda politica”.

“L’agroecologia e il biologico – dichiara Angelo Gentili, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente – rappresentano una delle risposte più concrete alla crisi climatica. Suoli più ricchi di sostanza organica trattengono più acqua e carbonio e resistono meglio alla siccità e alle piogge intense. Per questo le istituzioni non possono ignorare il fatto che i cittadini chiedono più biologico, con una spesa record di 4,4 miliardi di euro, ma chi lo produce viene lasciato solo da politiche che non lo premiano. Chiediamo più prodotti bio nelle mense pubbliche e risorse certe nella PAC per chi converte e per chi resta bio: l’obiettivo del 25% al 2030 deve essere raggiunto in tutto il Paese. Serve poi una risposta ferma sulla legalità, con più controlli contro agromafie, caporalato e pesticidi illegali. Occorre infine ricordare che senza un reddito giusto le campagne si svuotano e i giovani vanno via dalle campagne”.

Nuove frontiere per l’agroecologia

Agrivoltaico e biometano, sottolinea Legambiente, possono aumentare il reddito delle aziende, ridurre la dipendenza dal gas importato e rendere le colture più resistenti al clima, a patto che gli impianti siano integrati nel paesaggio e condivisi con comunità e agricoltori. In Italia il PNRR ha selezionato oltre 700 progetti agrivoltaici per quasi 2 GW e circa metà dei 144,57 GW di fotovoltaico in attesa di connessione. I pannelli sollevati sopra le colture non tolgono terra al cibo e, con l’ombreggiamento, proteggono le coltivazioni da siccità e calore; al 2030 il settore potrebbe valere 11,9 miliardi di euro e circa 19.000 posti di lavoro (stima Althesys per AIAS).

La testimonianza dei territori

Speranza e futuro arrivano dai 12 Ambasciatori nazionali del Territorio 2026 premiati oggi a Roma all’VIII Forum Agroecologia Circolare: parliamo di agricoltori, artigiani e produttori che tutelano la biodiversità, innovano nel sociale e si prendono cura del paesaggio. Quest’anno i premiati arrivano da 10 regioni d’Italia: Marche, Abruzzo, Valle D’Aosta, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto, quest’ultime tre sono le più colpite dagli eventi estremi nell’ultimo anno.

Tra i premiati di questa edizione: si va dalla fattoria biologica sul Lago di Iseo all’apicoltura nomade APES a Torino a quella praticata a Fabriano nelle Marche, dal recupero dei vigneti storici di montagna in Valle D’Aosta alla fattoria sociale di Spoleto, dal recupero dei grani antichi in Abruzzo, in provincia di Chieti, a quello dei cereali antichi in Veneto, in provincia di Venezia, alla rigenerazione, in provincia di Padova, dei terreni un tempo a monocoltura di soia e mais, ripristinando fossi, siepi e aree di bosco. Ed ancora dall’Emilia Romagna arriva l’esempio di un agriturismo bio nato in una cartiera del Cinquecento con fattoria didattica, con una strategia di adattamento climatico di lungo periodo; dalla Campania la storia di una fattoria biologica e biodinamica con l’agri-asilo fino ad arrivare in Toscana con i pescatori di Orbetello custodi della pesca tradizionale, mentre dalla Maremma arriva l’esempio di come vigneti, uliveti, seminativi e boschi convivono in equilibrio.