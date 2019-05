Ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, è in programma da oggi all’8 dicembre la sesta edizione del Congresso internazionale sul tema ‘Skin on the Move – Dermatological Diseases and Global Health’.

Obiettivo del Congresso è promuovere e sostenere la ricerca, rafforzare il sistema delle cure primarie, studiare i contesti socio-politici e culturali, allo scopo di migliorare la collaborazione tra le comunità locali e gli operatori sanitari – da formare anche sul posto – in un continente, l’Africa, dove le malattie imputabili alla povertà hanno un carattere diffuso e trascurato. Un’azione integrata che mira, al contempo, alla prevenzione e al riconoscimento di malattie infettive come potenziali minacce sanitarie, pronte a diffondersi, di rimando, anche in Europa.

Tra i promotori dell’iniziativa c’è l’Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma, impegnato da decenni in Italia e nel mondo nella realizzazione di programmi di cooperazione clinico-scientifica per migliorare le condizioni di vita e di salute delle fasce più vulnerabili della popolazione. Da oltre trenta anni l’Istituto realizza progetti di ricerca clinico-scientifica in l’Africa, in particolare con interventi mirati in Etiopia. Le attività riguardano la diagnosi, la cura e la prevenzione delle principali patologie dermatologiche e infettive, la salvaguardia della salute materno-infantile, l’accesso ai servizi sanitari di base e di emergenza, compreso il sostegno scientifico alle strutture pubbliche sanitarie in aree remote.

“È il primo ‘Congresso Internazionale fuori dai confini, durante il quale studieremo e dibatteremo su argomenti cruciali inerenti le malattie dermatologiche e la salute globale – ha spiegato il professore Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto -. Ne discuteremo prima ad Addis Abeba, poi a Mekelle, la capitale della Regione di Tigray, e più tardi in città confinanti con l’Etiopia, l’Eritrea e il Sudan. Il programma scientifico consiste di sessioni cliniche che saranno tenute in strutture pubbliche locali situate in aree remote, workshop, conferenze all’avanguardia e discussioni con specialisti da tutto il mondo. Incontrare le comunità locali, osservare il contesto geopolitico e gli ultimi eventi socioculturali, sarà un importante valore aggiunto. La cura della pelle non è solo fine a se stessa, ma è da ritenersi quale possibile spia di altre varie patologie interne”.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook