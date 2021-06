Istanbul, il mar di Marmara invaso dalla mucillagine

Molti pesci e altri animali sono morti per soffocamento. La proliferazione sarebbe causata dall’inquinamento e dall’aumento delle temperature

Nel Mar di Marmara a Istanbul da diversi giorni pesci e altri animali stanno morendo per soffocamento a causa di una spessa sostanza gelatinosa che sta intasando anche i motori e le reti delle barche. Questa sostanza grigiastra e vischiosa è la mucillagine marina.

Che cos’è la mucillagine marina

Questa invasione di mucillagine sta danneggiando la vita marina e il settore ittico e secondo gli esperti sarebbe la più grande mai registrata nella storia

La mucillagine è una sostanza vischiosa prodotta dalle piante per assorbire e trattenere l’acqua, permettendo di resistere alla siccità. Nel caso di quella che si è accumulata nel mare di Istanbul è però prodotta dalle alghe marine quando sono troppo ricche di nutrienti, a causa dell’inquinamento o delle acque troppo calde.

Di per sé non è dannosa, ma può ospitare batteri e virus in grandi quantità, e quando prolifera in maniera eccessiva crea grossi problemi alla vita marina, proprio come sta accadendo nel mar di Marmara. Un caso eccezionale di “mucillagine” in Italia avvenne negli anni ’80 nell’Adriatico, in zona Rimini.

Contro la mucillagine: che cosa fare

Il professore di biologia marina dell’Università di Istanbul, Bayram Ozturk, ha definito l’enorme invasione di mucillagine di questi giorni «una catastrofe». Questa invasione di mucillagine sta danneggiando la vita marina e il settore ittico e secondo gli esperti sarebbe la più grande mai registrata nella storia: sabato il presidente turco Erdoğan ha annunciato iniziative per provare a eliminare la fastidiosa schiuma grigiastra. Ha inoltre dato la colpa dell’eccezionale proliferazione di mucillagine allo scarico nel mare di liquami non trattati e all’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici, e ha detto che se il fenomeno dovesse estendersi anche al mar Nero “il problema sarà enorme”.