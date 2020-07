Il Rapporto “Isole sostenibili 2020”, studio condotto da Legambiente e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr (Cnr-Iia) sul percorso verso la sostenibilità di 27 isole minori italiane abitate, viene presentato in diretta streaming giovedì 9 luglio, dalle ore 10 alle ore 12.30 sulle pagine facebook di Smartisland.eu e Lanuovaecologia, oltre che sui siti web del Cnr-Iia e de La Nuova Ecologia.

Le isole minori sono sistemi isolati che possono divenire il laboratorio ideale per affrontare le sfide ambientali più urgenti e importanti che il mondo ha di fronte, dove applicare modelli innovativi nell’ambito dell’energia, del ciclo delle acque, dei rifiuti, della mobilità e del turismo.

Il Rapporto prende in considerazione gli ambiti dell’energia, dell’economia circolare, della mobilità e del turismo sostenibile, analizzando, con numeri, dati e schede specifiche la situazione di 27 isole minori abitate che, suddivise per regione, sono: per la Campania – Capri, Ischia, Procida; per la Toscana – Capraia, Isola del Giglio, Gorgona, Isola d’Elba; per il Lazio – Ponza, Ventotene; per la Puglia – Isole Tremiti; per la Sicilia – Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Favignana, Marettimo, Levanzo, Ustica, Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi, Salina; per la Sardegna – Sant’Antioco, San Pietro, Maddalena.

All’evento prendono parte, tra gli altri, Giusy Lombardi, Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Francesco Petracchini, direttore Cnr-Iia, Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale Legambiente.

Per saperne di più: www.iia.cnr.it, http://www.lanuovaecologia.it/