Caldo, ad Abadan in Iran +52,2°C: temperatura record del 2022

A Basrah, nell’estremo sud dell’Iraq, 51,6°C. In Medio Oriente e Nord Africa media superiore di 12-16°C

Nella giornata di lunedì 20 giugno ad Abadan, città iraniana della provincia del Khuzestan nella parte sudoccidentale, è stata registrata la temperatura record di +52,2°C, distante solo 1,5°C dal record nazionale di tutti i tempi per ogni mese del Paese mediorientale. Quella registra ad Abadan è la temperatura più alta rilevata nel pianeta nel 2022.

Anche nel vicino Iraq negli ultimi giorni sono state raggiunte temperature elevatissime. A Basrah, nell’estremo sud del Paese, sono stati toccati i 51,6°C, solo 0,4°C in meno rispetto al record nazionale di giugno per questo Stato mediorientale.

Non solo in Iran e Iraq ma in molti altri Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono moltissime nelle ultime settimane le città in cui si stanno registrando temperature pari o superiori a +50°C. Sta accadendo nella Penisola Arabica e lungo il Mar Rosso, ma anche nell’Egitto orientale e in Sudan. Qui le temperature stanno avendo dei picchi addirittura di 12-16°C oltre la media.