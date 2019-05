Da tutta Italia, e non solo, è un’esplosione di offerte d’aiuto per Riace. A raccogliere tutte le iniziative, cercando di coordinarle, è la Rete dei Comuni solidali (Recosol) di cui la stessa Riace fa parte. Al momento di scrivere i finanziamenti raccolti da #IoStoConRiace hanno superato i 300.000 euro, già trasferiti alle associazioni che operano sul territorio per fronteggiare le emergenze. Ora bisogna ripartire con l’aiuto di tutti per permettere a Riace di essere autonoma.

Recosol, in accordo con Mimmo Lucano, prosegue insomma il suo lavoro di collettore di iniziative. Fra queste, “Matite per Riace”: lanciata da Federico Cano della Caracol Art Gallery di Torino per chiedere a illustratori e fumettisti di donare una tavola a sostegno del piccolo comune.

A oggi sono circa trecento i disegni ricevuti, i migliori sono stati battuti all’asta il 20 dicembre a Torino (presso il Gruppo Abele) e il ricavato devoluto alla raccolta fondi. Anche Legambiente ha partecipato alla raccolta attraverso la vendita dei panettoni Fiasconaro, prodotti nel Parco delle Madonie (Pa), e con l’asta delle copertine “Pezze a colori per scaldare i cuori” realizzate dalle sferruzzatrici del presidio contro gli inceneritori del circolo di Legambiente Anagni.

per contribuire: Recosol, IT92R0501801000000000179515, causale “Riace”

info: iostoconriace@gmail.com

