“Io Capitano” di Matteo Garrone verrà proiettato in Senegal

Ad aprile il regista e gli attori saranno nel Paese dell’Africa Occidentale per vedere la pellicola nelle scuole, nei villaggi e nelle periferie. L’iniziativa è organizzata da Cinemovel Foundation

“Io Capitano”, il film di Matteo Garrone candidato agli Oscar come miglior film internazionale, verrà proiettato ad aprile in Senegal. Il regista e gli attori del film saliranno a bordo di una carovana di Cinemovel per far vedere la pellicola nelle scuole, nei villaggi, nelle periferie e costruire così un ponte culturale tra l’Italia e il Paese dell’Africa Occidentale.

L’iniziativa di Cinemovel Foundation, realtà che anima da anni iniziative di cinema itinerante coinvolgendo la rete locale, nazionale e internazionale dei soggetti che operano per la promozione della società civile, è promossa in collaborazione con Acra, Amref Health Africa, Fondazione Munus, Fondazione Reggio Children, Ipsia, Mymovies.it e ha il riconoscimento del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola dei ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito.

È possibile sostenere il progetto offrendo un contributo alla campagna di crowdfunding “Vengo anch’io – Io Capitano in Senegal con Matteo Garrone” sulla piattaforma Produzioni dal basso a questo link: sostieni.link/35178