Il protocollo di intesa per l’agricoltura è stato siglato il 10 marzo da Jean René Bilongo, presidente della Fondazione Osservatorio Placido Rizzotto e da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

Osservatorio Placido Rizzotto e Legambiente hanno siglato un importante protocollo di intesa, segnando un passo significativo nella convergenza tra tutela ambientale e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

Firmatari dell’intesa erano Jean-René Bilongo, Presidente della Fondazione Osservatorio Placido Rizzotto e Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente, da sempre impegnata nella promozione di un modello di sviluppo equo e sostenibile. Presente anche Tina Bali, Segretaria Nazionale della FLAI.

Il protocollo intende rafforzare la sinergia inter partes su temi cruciali come l’uso di agenti chimici in agricoltura, l’inquinamento ambientale che ne deriva, i rischi per la salute di lavoratori agricoli, a partire da quelli in condizioni sociali di particolare fragilità. Un’alleanza che guarda al futuro dell’agricoltura italiana: più giusta, più verde e più inclusiva.