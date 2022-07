Ricostruire la felicità dopo le macerie. Intervista a Valentina Perniciaro

Nel libro “Ognuno ride a modo suo” Valentina Perniciaro racconta la storia di suo figlio Sirio. Dalla lotta per farlo evadere dallo “stato vegetativo” a cui era stato condannato fino alla nascita della Fondazione Tetrabondi

Il libro Ognuno ride a modo suo racconta la storia di Sirio, dei suoi genitori Valentina e Paolo e di suo fratello Nilo. Una famiglia che incontra improvvisamente una disabilità gravissima e complessa. Il cuore di Sirio, nato prematuro e sano il 15 agosto 2013, dopo 50 giorni si ferma: una “morte in culla” scampata, che porta i rianimatori alla sentenza senza appello di “stato vegetativo”. Oggi questo bambino “irriverente e sbilenco”, che ride senza chiudere la bocca, cammina e comunica a modo suo. E il prossimo anno frequenterà la quarta elementare. Malgrado la tetraparesi spastica e la paralisi cerebrale, nonostante tracheostomia, gastrostomia e sordità. Niente ha fermato la sua ricerca di autonomia e la sua voglia di essere felice. Il libro è una dichiarazione d’amore a chi non si arrende alla prima diagnosi, a quello che si nasconde nelle “falegnamerie” della neuroriabilitazione. A tutte le vulnerabilità che non guardiamo mai negli occhi. «Con le mie parole – spiega Valentina Perniciaro – voglio contribuire a una società capace di guardare alle diversità per ciò che sono: una sfumatura dell’essere umano, inevitabile, che può portare tanta preziosità». A costruire una società migliore – dopo essere finiti sui giornali e i siti di mezzo mondo grazie al racconto della loro quotidianità sui canali social – Sirio, Nilo, Paolo e Valentina contribuiscono anche con una Fondazione. Hanno scelto il nome di Tetrabondi, crasi e non ossimoro delle parole tetraparesi e vagabondare.

“Non esistono bambini speciali ma bisogni speciali” è il vostro slogan. Lo scrivete sui social, l’hai scritto nel libro. Che significa?

Quello del “bambino speciale” è un concetto pietistico che c’è stato subito stretto. Ci siamo concentrati sui bisogni. Se si parla di disabilità, di vite che dipendono dall’assistenza, dietro ogni bisogno ci sono strumenti, competenze e tecnologie che permettono il superamento di determinati limiti. Dietro il “bambino speciale” invece c’è un’inclusione a tempo, che vale finché è carino e suscita tenerezza: forse diventerà un “ragazzo speciale”, ma certamente non un “uomo speciale”. Dietro un “bambino speciale” deve poi esserci per forza una “madre coraggio”, reclusa anche lei. Un altro concetto da distruggere. Concentrarsi sul bisogno permette di prenderci confidenza, imparare a interagirci. Il bisogno può essere motorio, serve avere familiarità con gli ausili, dai tutori agli scarponi ortopedici. C’è il bisogno di comunicare, e ognuno lo fa a modo suo. Concentrarsi sul bisogno significa sottolineare le competenze che dovrebbero far parte della società: interpreti, comunicazione aumentativa, lingua dei segni. Dare il diritto di parola a una persona può sembrare scontato, ma è il più difficile da ottenere.

Grazie alle vostre lotte, alla tenacia e anche a incontri fortunati, siete riusciti a ottenere tanto per Sirio. Non vi siete “rassegnati all’impotenza”. Qual è la strada per dare a tutte le famiglie la possibilità di far entrare i propri figli nelle “falegnamerie” della riabilitazione?



La nostra è una battaglia di presenza: esserci per far sapere agli altri che certe cose esistono. Paghiamo però la frammentazione del sistema: ogni distretto sanitario funziona a modo suo, ci sono zone in cui è scontato ottenere alcune figure professionali, altre in cui è fantascienza. È l’aspetto più complicato da gestire quando cerchiamo di sostenere le famiglie che chiedono aiuto. E sono tante, sempre di più. Inizialmente ricevevamo soprattutto messaggi dalle terapie intensive, dalle situazioni di emergenza: un lavoro difficilissimo, anche di sostegno psicologico. Oggi si è aggiunto chi ci ringrazia per l’esempio, chi ci racconta di aver portato per la prima volta il figlio al parco. È fondamentale, perché uscendo di casa cominci a pretendere. A capire che anche tuo figlio, ad esempio, deve andare a scuola. Troppe famiglie si fermano alle prime porte chiuse, ai “prerequisiti” che mancano. Bisogna far capire che le porte vanno abbattute, ma serve il lavoro di tante strutture, tanti pezzi di società. Bambini come Sirio ancora non si vedono in giro. Le passeggiate inclusive che stiamo organizzando con il Disability Pride sono modi irruenti per dire alle istituzioni: “Stai mezz’ora in sedia a rotelle e un’altra mezz’ora bendato per capire com’è il quartiere che amministri per un non vedente e per uno in carrozzina”.

Com’è nata la Fondazione? E perché non avete costituito un’associazione?



La Fondazione è nata meno di un anno fa, a settembre 2021, ma prima c’è stato un anno intero di lavoro. L’idea di costituirla non è stata nostra, anche se avevamo cominciato a capire che era il momento di uscire dai social. Se avessimo costituito un’associazione, in quel momento in cui eravamo così “virali”, ci saremmo trovati in poco tempo con duemila iscritti che non avremmo saputo gestire. Avrebbe significato poco controllo per noi, che invece vogliamo qualcosa di piccolo ma capace di trasformarsi in mille modi, di presentarsi in qualunque realtà. Abbiamo però scelto di costituire una onlus: Tetrabondi non è la fondazione di Sirio. La maggior parte delle fondazioni sulla disabilità costituite dalle famiglie iniziano con l’accumulare capitale per il futuro dei figli. Noi, malgrado sia un suicidio, abbiamo scelto un’altra strada. La Fondazione è un ente di terzo settore sganciato dal futuro di Sirio, che fruisce dei servizi che cerchiamo di offrire come tutti gli altri. E forse la campagna di crowdfunding è andata così bene anche per questo (l’obiettivo era 75.000 euro in 90 giorni, cifra raggiunta in 72 ore, nda).

Quali obiettivi vi siete dati?



Ci siamo fondati sull’idea di lavorare su linguaggio e formazione. Anche per sostenere le famiglie durante il weekend o la sera. Perché noi caregiver otteniamo assistenza, se ci riusciamo, nei giorni feriali e in orario lavorativo. Poi non si esce mai, non si dorme mai, non si viaggia mai… Per questo ci piacerebbe offrire dei “pacchetti sollievo”. Con Nilo sogniamo poi un camper dei Tetrabondi per sostenere le lunghe degenze: sappiamo che vuol dire essere ricoverati 10 mesi in ospedali come quello di Palidoro (ospedale pediatrico Bambino Gesù, nda). Ci sono nuclei familiari che vivono lì per mesi e non si ricongiungono mai. Un camper darebbe respiro, permetterebbe magari una gita con l’altro figlio. Il lavoro formativo riguarda invece gli ausili, che possono realmente cambiare la vita nella disabilità ma che spesso non sono prescrivibili perché non entrano nei nomenclatori, perché i medici neanche sanno che esistono. La formazione nelle Asl, negli ospedali e nelle neuroriabilitazioni è fondamentale. I corpi possono fare sport, viaggiare, allenarsi. Ma devono avere gli strumenti adatti, e le persone competenti. Immaginavamo di lavorare su questi obiettivi, ma siamo stati travolti dagli incontri. Ci siamo ritrovati a lavorare con realtà come Sod Italia Running Team, con le jolette (sedie a rotelle da trekking, nda). Siamo riusciti a comprarne tre per offrirle gratuitamente alle famiglie. Questo ci ha anche permesso di organizzare eventi straordinari, come “l’occupazione” del Foro Romano in cinquanta, fra adulti e bambini, con nove jolette. Piccole rivoluzioni che costringono le istituzioni a pensare che c’è qualcosa da imparare. Insomma, tre quarti delle nostre energie sono concentrate su cose che non sapevamo di voler fare.

A proposito di eventi straordinari, lo scorso 11 giugno a Roma il vostro “Sport senza barriere” è stato un successo che ha superato ogni aspettativa.

Siamo riusciti a unire una quarantina di discipline in un parco pubblico (Parco Schuster, nda), a portare fuori dai centri paralimpici lo sport adattato in prova libera a tutti… Era pieno di gente nonostante il caldo, le comunioni, il Pride e il concerto di Vasco a Circo Massimo. Organizzare questa giornata ci ha travolto, perché è stato faticosissimo e anche perché abbiamo incontrato realtà da cui sarà difficile staccarsi. Ora, per esempio, stiamo investendo sullo skate adattato. Ci siamo anche fatti costruire il nostro skate park. Ci piacerebbe formare ragazzi all’idea di diventare pusher, “spingitori”… già so che quando apriremo il corso di pusher ci arresteranno (ride). Per ora siamo concentrati sullo stare in strada, sulla costruzione di iniziative capaci di coinvolgere quel mondo di famiglie, di caregiver, di noi disabituati a divertirci e a essere parte attiva. È importante anche per gli “altri”, per chi la disabilità non l’ha mai incontrata, che dopo 3 minuti di stupore si ritrova mescolato a giocare. “Sport senza barriere” diventerà un appuntamento annuale, ma già a settembre organizzeremo due eventi più piccoli. Voglio nominare Alice Buzzone, che si è innamorata dell’idea di progettare zone di divertimento accessibili nei parchi pubblici. Da qui è nata l’unione con il “Festival dell’architettura”, diretto da Alice, di cui “Sport senza barriere” è stata la giornata di apertura. Vorrei anche sottolineare il lavoro dell’associazione Iosepossokomunico con i suoi panel informativi in tutte le lingue speciali. Una rivoluzione che insegna a capire che questa “roba” dovrebbe stare ovunque.

Siete molto legati ad Amatrice. Le pagine in cui racconti il terremoto dell’agosto 2016 sono fra le più belle del libro. Quella terra vi ha insegnato che per rimettersi in piedi è fondamentale essere parte di una comunità?

Capricchia (frazione di Amatrice, nda) è stata una scuola di vita. In quella terra il bisogno ha reso indispensabile una collettività per sopravvivere, una collettività che abbiamo costruito insieme. E che ha permesso a quelle persone di restare nel proprio territorio fino all’arrivo, 14 mesi dopo, delle case di emergenza. Mentre in altre parti la gente se ne andava, lì è quasi raddoppiata. Nessuno si è arreso agli alberghi sull’Adriatico: tutti, a tutte le età, hanno immaginato e realizzato la ricostruzione… Che dopo un terremoto ci si possa rialzare soltanto insieme l’ho scoperto con Sirio, l’ho riscoperto, perché vengo da quella consapevolezza: che solo la lotta paga, che la lotta non si fa da soli, che “il personale è politico”. Ci sono situazioni che devono essere prese in carico da tutti e da ogni punto di vista. Se vogliamo costruire una società capace di vedere le diversità come una sfumatura dell’essere umano, fra le tante, dobbiamo metterci in gioco tutti. Un terremoto ti costringe a farlo perché da un giorno all’altro sei sulle macerie e sulle macerie devi ricostruire la tua – dico una parolaccia – felicità. In fondo il percorso di vita di ciascuno di noi è proprio quello di cercare la felicità, anche quella dei corpi immaginati immobili. Quella scossa è stata una scuola di vita anche per Nilo, che veniva da un immenso terremoto familiare e che ha visto con i suoi occhi come ci si ricostruisce insieme. Col dolore, ma felici.

La montagna è una passione di tutti e quattro, ci torni spesso nel libro. Qual è lo stato dell’accessibilità dei sentieri in Italia?

Trovare sentieri accessibili nel Lazio è faticoso e con quelli esistenti, per essere più tutelati possibile, spesso si finisce nei fossi… Ma sono rari in tutto il Centro. Sulle Alpi ci sono altri tipi di sentieri, che permettono panorami quasi di cresta senza dover affrontare fatiche atroci. Questo riguarda le uscite con strutture più istituzionali, tipo il Cai. Poi fortunatamente ci sono le associazioni, i gruppi di montagna. Ora è nato Appennini for all, un tour operator con cui ci stiamo relazionando che organizza escursioni con jolette e portatori in luoghi inaccessibili dell’Abruzzo. Ma non è un servizio di volontariato, si paga. Questo per dire che cominciano a nascere anche realtà di questo tipo. Portare le istituzioni che si occupano di montagna ad affrontare l’accessibilità minima dei luoghi è invece una scommessa ancora da costruire.

Nel libro scrivi anche dell’ecatombe che l’universo della disabilità e dell’assistenza domiciliare si è trovato ad affrontare a causa della pandemia, con buona parte del personale infermieristico volatilizzato con lo sblocco delle assunzioni.

Il mondo dell’assistenza domiciliare è stato travolto. Un solo ospedale di Roma – il Sant’Andrea, che aveva una graduatoria ferma da anni – ha assunto da un giorno all’altro 1.400 infermieri. Ma non tutte le persone scappate dall’assistenza domiciliare sono state assunte. C’è anche chi è fuggito perché la paghe nei centri tamponi e vaccinali sono impressionanti, contratti comunque semestrali ma a 40 euro l’ora, non 16. Per farsi trovare pronti nel caso tornasse una pandemia, “basterebbe” far assumere gli infermieri direttamente dalle Asl. Saranno discorsi scontati ma bisogna continuare a farli: l’assistenza domiciliare in Italia è appaltata alle cooperative, che fanno contratti terribili, quando non si lavora a partita Iva.