Nel suo esordio alla regia, l’artista ricostruisce le vicende del primo caso di mobbing in Italia con il realismo de i film d’autore e l’impegno di chi si adopera per il riscatto della città in cui è nato

L’ingiustizia sociale va a braccetto con quella ambientale. La prima non esisterebbe senza l’altra, e viceversa. È il messaggio che lascia la visione del film Palazzina Laf, l’esordio alla regia di Michele Riondino. L’attore e regista ha messo nella scrittura e nell’interpretazione di Caterino Lamanna, protagonista del film nelle sale dal 30 novembre, la passione e l’acume di chi conosce bene la vita degli operai e di chi ha deciso da anni di impegnarsi in prima persona per il riscatto della città in cui è nato, Taranto. Qui è ambientata la sua pellicola che racconta e denuncia «ciò che succede all’interno delle nostre fabbriche». Perché gli operai in Italia sono protagonisti solo quando qualcosa va storto e si accendono i riflettori della cronaca. All’oscuro da tutti, infatti, nel 1997 all’Ilva di Taranto una settantina di lavoratori sono stati confinati in una palazzina chiamata Laf (laminati a freddo) per non aver voluto accettare la proposta dell’azienda – passata nel 1995 nelle mani della famiglia Riva dopo decenni di gestione statale sotto il nome Italsider – di lavorare con mansioni e qualifiche inferiori. Nella palazzina i lavoratori non avevano alcuna attività da svolgere, se non quella di ingannare il tempo giocando a carte, pregando o allenandosi come fossero in palestra. Una vicenda alla quale solo la magistratura ha saputo porre fine, sequestrando prima la palazzina e poi condannando gli undici imputati – tra i quali Emilio Riva, presidente dell’Ilva – per tentativo di violenza privata. Riondino a Nuova Ecologia spiega perché per risolvere le crisi di oggi, e costruire un futuro diverso, bisogna studiare e conoscere l’inizio della storia. Una storia maestra.

“Palazzina Laf” è un film che emoziona, commuove e suscita quella rabbia di quando si prende coscienza e si decide di attivarsi per cambiare le cose. Quando ha pensato a questo film e cosa vuole che arrivi al pubblico?

Innanzitutto, che la questione tarantina, tutto quello che oggi siamo abituati a conoscere come una storia di ingiustizia ambientale, lo è anche di ingiustizia lavorativo-professionale. E per raccontare quello che succede oggi credo si debba affrontare la complessità della questione partendo dall’inizio, dalla genesi del problema. Il problema nasce con il ricatto occupazionale, il ricatto sotto il quale noi tarantini siamo costretti a vivere dal 1995, da quando è entrato nella partita il privato: Emilio Riva.

Nel film si vedono lavoratori che hanno paura di denunciare. Secondo lei, oggi, non solo all’Ilva, la classe operaia vive questo sentimento di paura o c’è più coraggio?

Noi in realtà non sappiamo mai cosa succede all’interno delle nostre fabbriche finché qualcosa non va storto e i lavoratori “vengono fuori” con delle storie. E questo è già un problema, perché noi dovremmo capire, domandare, sentire i racconti di chi vive le fabbriche soprattutto prima che i guai passino sotto i riflettori. Ma non accade perché c’è sempre paura nel mostrarsi e nel raccontare. Una paura un tempo forse solo appannaggio dell’operaio che non amava mettersi in cattiva luce di fronte al proprietario, al padrone. Oggi però è anche un problema dei sindacati. Gli attivisti come me e i miei compagni di battaglia, con cui organizziamo il concerto del Primo Maggio a Taranto, che si sono permessi di criticare oltre l’azienda l’azione o l’inazione dei sindacati, hanno ottenuto una sorta di sconfessione che li ha visti precipitare nel dimenticatoio. Gli attivisti sono sempre quelli che ne capiscono meno, però dal 2012 a oggi abbiamo sempre avuto ragione.

Ci può fare un esempio di una ragione non presa in considerazione?

Già prima che Arcelor Mittal acquistasse l’azienda dicevamo che il più grande produttore di acciaio al mondo stava venendo a Taranto solo per acquisire quote di mercato, per eliminare un ipotetico concorrente. La cronaca ci sta dando ragione, ma gli “espertoni” perché non se ne sono accorti prima?

Ad agosto 2012, nell’estate del sequestro dell’area a caldo dell’acciaieria, ci fu l’irruzione degli attivisti in piazza della Vittoria mentre c’era il comizio di Susanna Camusso, allora segretaria generale della Cgil. Un segnale forte che forse è stato sottovalutato?

Lo sa perché è avvenuta quell’irruzione il 2 agosto 2012? Perché quelli che poi sono diventati il Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti avevano chiesto di poter parlare dal palco, ma non gli hanno dato la parola. Non ci sarebbe stata nessuna invasione se quei lavoratori avessero avuto la possibilità di parlare.

“Taranto è una città che si è scoperta cinematografica molto più di altre e comincia anche a offrire manodopera qualificata per il cinema”

Nel suo film si vedono i sindacati, la polizia, la giustizia, c’è la chiesa ma non c’è la politica locale e nazionale. Perché?

C’è l’assenza della politica perché così è stato nella realtà. Ho solo trascritto quello che ho studiato e descritto quello che ho letto nella cronaca dell’epoca o nella sentenza che ha poi condannato i vertici dell’azienda. Ho trascritto le testimonianze che i confinati hanno rilasciato al procuratore Franco Sebastio, al sostituto procuratore Alessio Coccioli, quelle della psichiatra Marisa Lieti e dell’avvocato Carlo Petrone. Ma la politica non c’è mai stata, non si è interessata per chiudere quel reparto lager, è stata la magistratura a chiuderlo. Così come la magistratura ha posto sotto sequestro gli impianti che la politica ha poi, con quindici decreti, continuato a mantenere in produzione.

Il film si concentra sulla violazione dei diritti dei lavoratori. Questo tema quanto è intrecciato alla violazione del diritto alla salute e a vivere in un ambiente sano?

Le due questioni nascono insieme e vanno a braccetto. Perché, il cittadino che si ammala non è un lavoratore? Continuiamo a pensare ai metalmeccanici, che tra l’altro sono in cassa integrazione, come se fossero anche oggi nella Palazzina Laf, pagati per non fare nulla. Ma non pensiamo agli altri lavoratori contribuenti che si ammalano, oltre alla beffa di pagare le tasse per gente che sta a casa? Per superare tutto questo, è dal 2012 che proponiamo di fare formazione a tutti i lavoratori in cassa integrazione per fare le bonifiche ed evitare di avere un’altra Bagnoli, l’ombra incombente di una tragedia sociale e ambientale.

Ha citato Bagnoli. Non solo a Taranto si produce o si è prodotto acciaio in Italia. Tra l’altro ha recitato nel film “Acciaio”, che si svolge a Piombino, dove avete girato parecchie scene di “Palazzina Laf”. Che cosa differenzia la gestione di casi industriali così complessi al Nord dal Sud Italia?

Mi piacerebbe risponderle, ma non ho gli strumenti per poter interpretare le vicende dell’acciaieria di Piombino, e altre in generale.

Torniamo al suo film. Ci sono alcuni riferimenti successivi agli anni in cui si svolge la vertenza della Palazzina Laf: la pecora che richiama gli abbattimenti dei capi della masseria di Vincenzo Fornaro, la scritta “Ilva is a killer”… Cosa spiegano, che è una storia che può accadere in qualsiasi momento e luogo?

Sì, il film parla di una storia che si svolge nel 1997 perché è importante raccontare l’oggi partendo da ieri, ma mi sono preso il vezzo di disseminare queste premonizioni: il dottore che dai Tamburi si trasferisce a vivere al mare e parla delle cokerie, la pecora e la giudice interpretata da Anna Ferruzzo. Nella realtà, chi entra e fa irruzione nella palazzina è il procuratore Franco Sebastio, ma ho voluto che fosse interpretato da una donna per omaggiare e ricordare il lavoro della giudice Patrizia Todisco. Questi richiami a quello che sarà sono una sorta di tentativo di modificare il corso degli eventi. È la volontà, il desiderio di poter modificare le cose, di poter dare gli indizi perché tutto venisse corretto.

A Taranto, come dice un personaggio del film, accanto all’acciaieria non c’è neanche un’industria di forchette: “L’acciaio serve solo a costruire la ricchezza di qualcun altro”. Oggi, quali sono le ricchezze su cui può puntare la città? Il turismo, o anche qui si possono innescare dinamiche predatorie del territorio?

Tutto può avere delle dinamiche predatorie, se non si è strategici e non si è onesti. Per il futuro della fabbrica sono pessimista, purtroppo lì dentro ci sono ancora migliaia di lavoratori che non devono essere abbandonati e per questo avevamo proposto un “Piano Taranto” finora ignorato. Per il futuro della città sono invece molto ottimista perché vedo un bel fermento, c’è tanta gente che ha voglia di smarcarsi da vecchie logiche.

Diodato, artista nato a Taranto, ha collaborato al film con la canzone “La mia terra”. Da tarantino che si spende tanto per il destino della sua città, è più difficile imporsi nella sua professione? Crescere in un contesto così complesso ma unico come la realtà ionica, è una zavorra o un ingrediente in più?

Non so se questa mia esposizione ha determinato qualcosa nel mio percorso professionale. Non lo so e non voglio neanche saperlo. Io sono soddisfatto di quello che faccio, che ho fatto fino ad oggi e di quello che ho in mente di fare domani.

Taranto educa all’occhio cinematografico?

È una città che si è scoperta cinematografica molto più di altre e comincia anche a offrire manodopera qualificata per il cinema, che può fare parte del futuro di Taranto. È già un set cinematografico.

IDENTIKIT

Michele Riondino, attore e regista, ha esordito nella serie tv “Distretto di Polizia” nel 2003. Sul piccolo schermo è stato protagonista in “Il giovane Montalbano”, “Pietro Mennea – La freccia del sud”, “La guerra è finita”. Al cinema ha recitato in numerosi film, tra i quali “Il passato è una terra straniera”, “Fortapasc”, “Dieci inverni”. Autore e regista teatrale, nel 2018 è stato il padrino della 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

LE CIFRE DEL SIDERURGICO

11 gli imputati condannati per tentativo di violenza privata nel 2005 per le vicende della Palazzina Laf

11 gli anni dal sequestro dell’area a caldo

3,5 i milioni di tonnellate di acciaio all’anno, produzione ai minimi storici

2.500 i cassintegrati su 8.200 dipendenti collocati in amministrazione straordinaria