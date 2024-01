Marco Paolini: “Il Vajont insegna ancora”

Le questioni ambientali sono al centro del lavoro dell’artista, alla ricerca di una lingua capace di arrivare al cuore e di far immaginare “l’inimmaginabile”. Senza salire in cattedra

La storia ormai è nota. Il 9 ottobre 1963, 270 milioni di m3 di rocce, alberi e pascoli si staccano dal monte Toc per franare nel bacino del lago artificiale del Vajont, in provincia di Belluno. Un’onda di 50 milioni di m3 investe i paesi di Erto e Casso, poi scavalca la diga alta 250 metri e corre a 80 km orari nella stretta gola che punta verso Longarone. In pochi minuti, un intero mondo è spazzato via dalla furia di vento, acqua e fango: 1.917 le vittime. A provocare la frana è stato il riempimento dell’invaso, che ha minato la stabilità della montagna. Il Toc di segnali di allarme ne aveva dati molti, tutti ignorati però. Nel 1997, più di 3 milioni di persone guardano in diretta su Raidue Il racconto del Vajont di Marco Paolini, evento che segnerà la storia del teatro in Italia. Lo scorso 9 ottobre, nel sessantesimo anniversario della tragedia, quella voce sola che denunciava le responsabilità umane del disastro si è trasformata in un coro di duemila voci per 700 rappresentazioni andate in scena contemporaneamente in tutta Italia. Tutti parte di VajontS 23, “azione corale di teatro civile” su un canovaccio scritto dallo stesso Paolini e da Marco Martinelli. Nella nuova veste, il racconto di quella catastrofe non è più “solo” memoria ma un contributo per cercare risposte alla crisi climatica. La Nuova Ecologia ha incontrato Marco Paolini nello splendido Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, il Politeama Rossetti, dove l’attore portava in scena – riempiendo per quattro sere consecutive i 1.500 posti della sala – Boomers. È stata l’occasione per una lunga intervista (oltre che per godersi il nuovo spettacolo e la straordinaria voce di Patrizia Laquidara, accompagnata dai musicisti Luca Chiari, Stefano Dallaporta e Lorenzo Manfredini).

Le questioni ambientali sono sempre più parte del suo teatro. È stato il Vajont a spingerle “dentro”?

Sì, ovviamente. Ma il primo aspetto che mi colpì di quella storia era il non averla conosciuta, benché vissuta. Ero un bambino al tempo e l’avevo messa via come fatalità, come un disastro della natura. La natura antropica, industriale, del disastro mi era sfuggita. Così, quando lessi il libro della giornalista Tina Merlin, Sulla pelle viva, bollivo di rabbia come lei. È quello che mi ha spinto a occuparmene, perché da una parte dovevo riscattarmi, dall’altra rendere giustizia a persone offese che non avevano avuto giustizia. Vittime silenziose. È con lo stesso spirito che mi sono occupato di Bhopal e di Porto Marghera, delle vicende denunciate da Gabriele Bortolozzo (l’operaio che sollevò la questione dei gas cancerogeni alla Montedison presentando nel 1983 un esposto alla procura di Mestre e a cui Paolini ha dedicato “Parlamento chimico”, nda). Era appena morto quando cominciai a occuparmi dell’inquinamento da Cvm. Anche lì bisognava capire cosa fosse successo, qual era la connivenza, che grado di complicità c’era stato tra le vittime e la fabbrica, tra il sindacato e la fabbrica. Era il tempo delle contrapposizioni semplici come “meglio inquinati che disoccupati”. Nel mio orizzonte culturale c’erano le ingiustizie, ma non avrei mai raccontato una storia dell’uomo e della natura tout court, perché mi sembrava da boyscout. La mia consapevolezza che il danno ambientale appartenesse a una categoria di storie raccontabili è molto successiva al mio interesse per le singole storie, perché per molto tempo nella mia testa i conflitti dominanti erano quelli sociali, quelli dove buoni, cattivi e zone grigie si mischiavano, avendo però connotati di persone fisiche, di classi sociali, di visioni del mondo. Accorgersi che nel conflitto di cui stiamo parlando non ci sono vittime pure da una parte né colpevoli dall’altra, e che si è coinvolti in quella quota di corresponsabilità – con radicali differenze di peso naturalmente – è stato come dire a me stesso: non sono argomenti da teatro per ragazzi, non è educazione né divulgazione. Si tratta di creare un immaginario senza il quale la comprensione dei fenomeni sfugge al nostro cervello. Lì è scattata l’idea che quello che avevo fatto in passato avrebbe potuto avere un significato diverso.

Trent’anni separano “Il racconto del Vajont” originario da quello che ha portato in scena nel sessantesimo anniversario della catastrofe. Che cosa è cambiato in questo lasso di tempo?

Io, innanzitutto. Trent’anni fa ancora non mi era chiaro quanto dovevo mettere in discussione il modello di sviluppo, il benessere, il presunto progresso, perché in qualche modo li ho ereditati nel Dna. Penso che nessuno della mia generazione abbia mai preso in considerazione l’ipotesi che si potesse stare peggio in futuro. Oggi sappiamo che i nostri figli sono condannati a questo. Ammetterlo significa riconoscere una sconfitta, darsi del colpevole… e che faccio, mi metto all’ergastolo, sto in silenzio? Potrebbe essere una soluzione. Oppure considero questo un errore. E se lo considero tale, il Vajont diventa non solo una questione di colpe ma di errori. Se nel 1993 mettevo l’accento sulla colpa e sui colpevoli, oggi lo metto sugli errori. Perché quella storia è paradigmatica di ciò che non dobbiamo ripetere.

Il nuovo lavoro segna anche altri passaggi: dal monologo al dialogo, dalla protezione alla prevenzione civile.

Il mio è un mondo di solitari, individualisti, ribelli che vogliono sentirsi liberi. Nessuno può irregimentare gli artisti. Esistono però le correnti, gli ambienti che si influenzano: senza l’ambiente di Hollywood con Spielberg, Coppola e gli altri non sarebbero venuti fuori né Guerre stellari né Lo squalo e neanche tante altre “cose” che hanno permeato il nostro immaginario. Oggi gli artisti vivono in una dimensione solipsistica, quello che da fuori si legge come un alveare in realtà è fatto di solitudine. È difficile dare una missione agli artisti. Ma quando abbiamo detto “Vajont” ci hanno risposto in tanti perché sentivano ciò che aveva significato per loro come spettatori e come persone che fanno questo mestiere. Per molti è stata la scossa per immaginare una strada. Dunque, esisteva la forza di una storia che diventa una colla. Dobbiamo crearne mille di storie così, anche se sarà difficilissimo. Il compito del teatro non è ribadire quello che dicono gli scienziati, ma inventare una lingua che arrivi al cuore oltre che alla testa. Lo strumento per farlo non sono le splendide azioni, i voli isolati, ma gli stormi. Dobbiamo mettere in gioco le evoluzioni coordinate, il coro. La funzione del Vajont è stata importante per evidenziare quanto forte sia l’agire simultaneamente in più luoghi, il mescolare esperti volatori con non professionisti. Questo ha creato un po’ di confusione, non tutti i risultati sono stati artisticamente all’altezza, ma chiunque ne ha fatto parte ha sentito il senso dell’operazione, si è spostato. In un mondo fatto di cristalli, in cui ognuno ha una visione del mondo e non cambia più idea, il sentimento ti sposta. Ti cambia. Non hai cambiato idea ma hai aperto una parte di te agli altri. Senza non può esserci quella “conversione ecologica” auspicata da Alex Langer.

Quanto lavoro è stato necessario per mettere insieme “VajontS”?

Dieci mesi, zero risorse pubbliche, zero fondi privati. Abbiamo inoltrato decine di richieste di finanziamenti ottenendo una serie pressoché unica di “nì”. Siamo stati in pochi a costruire la rete, ma poi ogni teatro ha costruito il suo Vajont. In una rete devi aver fiducia, perderai il controllo dell’insieme ma qualcosa che non puoi prevedere né controllare si è innescato. Abbiamo giocato la carta giusta al momento giusto, una carta che non poteva essere sprecata. E infatti in tanti si sono imbarcati all’ultimo momento. Hanno capito che era meglio esserci, anche per opportunismo. Ma perché deve essere cinico nello scegliere i migliori? Non era una crociata, ma un tentativo di pesare l’azione culturale. Nel mondo degli affari si chiama la “messa a terra”. Ecco, c’è stata una messa a terra, parziale ma significativa per capire.

Come si va avanti dopo un’operazione del genere, immagina altro?

Adesso sono duemila persone a porsi questa domanda, perché devo dare io la risposta? Certo che mi immagino qualcosa di diverso e qualcos’altro, ma sto zitto. Non sono il leader di un movimento, non voglio avere a che fare con gente che la pensa come me. A me piacerebbe organizzare un complotto – anche se me dicono che se magna male ai complotti – con quelli dell’altra parte. Mi piace la zona grigia: la pace la fai con i nemici, non con gli amici. Il Vajont è il racconto di qualcosa che era inimmaginabile ma non inconcepibile: i dati portavano a quella possibilità, difficile da immaginare. Quello che abbiamo davanti, la crisi climatica, è già concepibile ma resta inimmaginabile. A che serve chi fa il mio mestiere? A fare i disegnini per far vedere, e quindi immaginare, ciò che è già concepibile ma che non affronti perché non riesci a vederlo.

Perché il nostro Paese ha difficoltà a comprendere il rischio e a separare i controllori dai controllati? La nostra storia è piena di Vajont.

Perché abbiamo una lunga tradizione di inefficienza del controllore, ormai cronica. Quale che sia il disegno legislativo, l’attuazione del controllo passa quasi esclusivamente dal controllo burocratico: “le carte devono essere a posto, altrimenti non firmo”. L’effettiva funzione del controllo dovrebbe essere parametrata a una maggiore consapevolezza delle poste in gioco. I Pfas nell’acqua, ad esempio: la soglia di tolleranza l’abbiamo passata, è così grave? È bigotta la questione della soglia di tolleranza perché scelta su un’onda emotiva? Le leggi sono ondate emotive? È come il colesterolo? Sa, qualcuno dice che il livello di guardia del colesterolo lo decide l’industria farmaceutica. Seguendo questo ragionamento si entra in una dimensione in cui l’opinione di “uno” conta come quella di tanti. Nessun artista oggi può rinunciare alla scienza. Bisogna fare atto d’umiltà e adottare maggior controllo dell’informazione scientifica. Nel nostro Paese, durante il Covid, chiunque prendeva voce in tv o sui giornali per dire qualcosa. Negli Stati Uniti, Fauci non veniva contestato perché il suo ruolo era quello di riportare l’opinione di una massa tale di scienziati che la sua autoritas veniva supportata perfino da Trump. In ambito artistico dobbiamo cercare di non essere megafono di chi fa terrorismo con le parole.

Questa intervista uscirà dopo la conclusione della Cop28. Non può prevedere il futuro ma le vorrei chiedere che aspettative ha, se ne ha.

C’è il Papa (la notizia che il Pontefice non si sarebbe recato a Dubai per motivi di salute è successiva all’intervista, nda) e per la prima volta a capo dei negoziati siede l’amministratore delegato di una società petrolifera. Che vuol dire? Personalmente vedo due segni. Il primo è che se ci si ritrova solo tra governi non si risolve niente. L’altro è il riconoscimento di una forza possibile, di moral suasion quantomeno. Quella del lavoro fatto da Francesco con l’enciclica “Laudato si’” e con l’esortazione apostolica “Laudate Deum”.

Ha detto di non avere intenzione di puntare il dito contro nessuno, se non contro se stesso, che non esistono “patenti ambientaliste”. Qual è allora la via per far crescere la consapevolezza della crisi climatica? Il tempo rema contro.

Guido una macchina diesel, mangio maiale… Io quelli che alzano il dito per dire che c’è una lattina sulla barca a vela di Greta non li sopporto. Dovendo scegliere se andare a una cena di fanatici ambientalisti o a una di cinici, andrei alla seconda. Sono sicuro che mi divertirei di più a sentire le cattiverie sugli ecologisti. A cena con i fanatici, che ripeterebbero qualcosa che già so, mi sembrerebbe di essere a una mensa di frati. Mi aspetto autoironia da chi vuole un mondo migliore, perché non stiamo immaginando un penitenziario e non ci vogliamo mettere il sale in testa. Se mi devo punire, non lo faccio fustigandomi pubblicamente perché mi ricorda il “pentiti” dei millenaristi. Con i Savonarola non si va da nessuna parte. L’etica, come dice Vincenzo Linarello (fondatore e presidente di Goel, comunità di persone, imprese e cooperative sociali che opera per il cambiamento e il riscatto della Calabria, nda), deve essere efficace: bisogna dimostrare che quello che dici si può fare. Non è detto che transizione significhi anche redistribuzione, la fine del sistema che ha concentrato la ricchezza nel mondo fossile. Non è scontato.

Esiste uno spazio che né Greta né il Papa possono occupare e che può arrivare anche all’amministratore delegato di una grande società

Ma le richieste di giustizia climatica e sociale viaggiano insieme anche in Occidente.

Ma certo, il mio amico Gaël Giraud (direttore del Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University, membro della Pontificia Accademia, nda) e le persone con cui abbiamo a che fare chiedono questo. Ma non è detto che le due opportunità, le due rivoluzioni, coincidano. Potrebbe anche essere un’eventualità positiva a cui non sopravviveremo, perché farebbero saltare il tetto anche della redistribuzione mondiale – giusto? – e non è detto che il mondo ricco, il nostro, sia destinato a sopravvivere. Le opzioni sono sul piatto e non ho bisogno di qualcuno che mi dica come si fa, non ho bisogno del Mao della situazione. Ringrazio di essere in un mondo sbandato occidentale in cui si può sbagliare, perché il metodo scientifico somiglia a questo. Si sbaglia, s’impara dall’errore, si corregge, purché si cominci ad agire, a decidere. Sono meno preoccupato degli errori che del datismo, del fatto che prima di decidere bisogna avere tutti i dati. Ma non bastano mai. Il risultato è che quando arriviamo al momento delle decisioni per non sbagliare andiamo in cerca di altri dati. Questo sta generando un sistema di incertezza permanente che differisce, rimanda, ed è questo che i giovani non possono sopportare. I nostri antenati decidevano con molti meno dati. Hanno sbagliato? Sì. Abbiamo capito dove hanno sbagliato? Sì. Possiamo non ripetere quell’errore? Sì. Ne faremo un altro? Sì, cazzo! Non può essere la paura di sbagliare a fermarci. Altrimenti siamo millenaristi, portati a pensare che il prossimo errore sarà quello definitivo. Immaginare che la transizione ecologica sia un unico passaggio è una follia. Saranno due secoli di cambiamento di abitudini? È ragionevole. Avremo invece la cornucopia della tecnologia che ci fornirà soluzioni? Speriamo. Io avrei un’altra proposta: uccidere gli adulti. Lasciare che siano gli under qualcosa a prendere il governo e decidere tutto. Ma è difficile reclamizzarla, anche perché sono parte in causa e mi dispiacerebbe finire davanti a un plotone di esecuzione. Per cui, nel frattempo, me la gioco.

Per coinvolgere più persone possibile e rendere desiderabile il cambiamento, lo accennava prima, è necessario lavorare sul linguaggio e sull’immaginario che questo costruisce. Che ruolo può avere il teatro?

Può parlare a chi non è d’accordo con te. Parlarsi addosso è un vizio del nostro tempo, amplificato dai social. Esiste una forma di attivismo che consiste nel ribadire sempre le stesse cose alle stesse persone? A me sembra masturbazione… Bisogna accettare la sfida di aprire delle finestre nel tempo, e nelle priorità, degli altri… Un altro rischio, altrimenti, è quello di fare il “sapientino”. Non ho molta stima delle mie opinioni, preferisco le storie, perché si vedono, si capiscono, hanno vita autonoma. Chi fa questo mestiere ha la capacità di riconoscere le storie, crearle, trasformarle. Esiste uno spazio che né Greta né il Papa possono occupare, e che può arrivare anche all’amministratore delegato di una grande società. A volte le cose che ti segnano sono un film, un libro, un evento a cui hai partecipato. E non penso si debba aspettare che succeda: bisogna crearli questi eventi. VajontS è stato questo. Lì ho capito il peso della dimensione corale. Forse a partire dal coro si può ricostruire non solo il teatro ma anche la comunità. Lo stesso si può fare con la gestione dell’energia in Italia, dove la legge pone finalmente l’accento sulle comunità energetiche. Temo però che avremo soltanto un’offerta d’agenzia per aggregazioni, nelle quali i soggetti di gestione saranno soggetti d’impresa che assoceranno persone. Potranno anche chiamarsi cooperative, ma sostanzialmente dominerà uno spirito imprenditoriale. In altri modelli, penso al Nord Europa, sono i vicini di casa che creano le comunità energetiche. Da noi è più difficile. Da noi il problema è la “comunità”. Probabilmente ci affideremo di nuovo, perdendo un’occasione, a gente che gestisce da una città le realtà vicino a me. Troveranno il modo di metterle insieme, ma io non le conosco neanche. E tutto perde senso.

Si è detto stanco di vedere immagini di ghiacciai che fondono. Quali immagini andrebbero usate per raccontare il clima che cambia?

Vedere il ghiacciaio che fonde in magnifici timelapse non mi comunica emozioni se non dire “wow”, oppure un senso di pena. Il problema di queste immagini, che siano di un orso polare come di un iceberg alla deriva, è che dentro non ci sono io. Nella rappresentazione del paesaggio, c’è la casa dentro. C’è l’umano. Credo sia più efficace un messaggio in cui far vedere che dovremo restringere il nostro spazio vitale, accettare limitazioni. Racconterei che si va a fare l’happy hour a Reykjavík in bermuda, mentre in Veneto non c’è più acqua da 15 anni… Se voglio raccontare tutto questo devo però fermarmi al bozzetto, che non deve essere troppo finito, soggettivo, spettacolare. All’inizio di questa intervista le ho detto che nessuno della mia generazione immaginava che nel futuro si sarebbe potuti stare peggio, e mi sono fermato lì. Un artista, in una storia, deve capire dove fermarsi. Non serve dare la linea su tutto. Io l’ho capito tardi ma cerco di non rassegnarmi. Gli errori servono.

(la versione dell’intervista pubblicata qui è quella “integrale”, senza i tagli necessari per portarla sulle pagine del numero di dicembre 2023 di “Nuova Ecologia”)