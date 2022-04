In occasione dell’uscita del nuovo singolo “Terra”, disponibile dalle ore 14.00 del 6 aprile 2022, abbiamo incontrato Eugenio Cesaro, frontman degli Eugenio in Via Di Gioia. Con il flashmob “Ti amo ancora” del 28 marzo a Torino, dichiarazione d’amore al Pianeta, la band ha rinnovato il forte interesse per le questioni ambientali che da sempre ne caratterizza il percorso artistico