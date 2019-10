Nel 2014 la Comunità europea ha aperto un contenzioso con l’Italia per 200 siti di discariche abusive dislocate sulla nostra penisola. Dal 2014 al 2017 sono state bonificate circa 120 discariche, ma per gestire le 80 rimanenti, le più “complicate”, il governo Gentiloni ha nominato un commissario ad hoc. Così da marzo 2017 il generale di brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà è stato nominato commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive. A Nuova Ecologia spiega perché bonificare conviene e cosa occorre fare per impedire infiltrazioni criminali.

Generale, qual è il compito della struttura che dirige e a che punto è il vostro lavoro?

Il nostro compito prevede la bonifica e la messa in sicurezza di 80 discariche abusive: dobbiamo portare via i rifiuti, disinquinare la zona, prevenire e contrastare infiltrazioni di carattere criminale da un lato e vigilare sulla correttezza della gestione e dell’affidamento degli appalti dall’altro. Ad oggi abbiamo bonificato 34 siti e aspettiamo la conferma di bonifica per altri otto dall’Ue. Entro l’anno abbiamo l’obiettivo di bonificare altri 12 siti.

Come state operando?

I carabinieri hanno messo a disposizione una task force di dieci uomini che collaborano con tutti i reparti territoriali e speciali dell’Arma. Ho creato tavoli ad hoc per ogni bonifica con Ispra, Snpa (Sistema nazionale protezione ambientale, ndr) e i comuni coinvolti per coordinare al meglio i lavori ed evitare perdite di tempo. Abbiamo poi stretto una forte sinergia con la Direzione nazionale antimafia sia per capire come sono nate quelle discariche abusive, sia per la gestione degli appalti. Visto che la somma messa a disposizione del governo è importante, 110 milioni di euro, abbiamo diviso la gestione in 13 stazioni appaltanti che curano l’iter approvativo, noi chiaramente diamo le regole. Non ho mai usato i poteri straordinari del commissario per la gestione degli appalti, ma con questa formula siamo riusciti a essere veloci e, al tempo stesso, a prevenire al massimo ogni tipo di possibile infiltrazione negli affidamenti. Il controllo non è solo preventivo, su chi ottiene l’appalto, ma anche durante la bonifica nel cantiere, attraverso il monitoraggio di persone e automezzi in modo da evitare infiltrazioni successive all’aggiudicamento dell’appalto.

Un lavoro che porta anche a ridurre il contenzioso con l’Europa. Quanto ci costano le discariche da bonificare?

Nel 2014 la multa inflitta all’Italia era di 46,8 milioni di euro ogni sei mesi, ad oggi la sanzione è ridotta a 10,2 milioni. Nello specifico, da quando sono in carica come commissario, lo Stato ha risparmiato 13,2 milioni. Ogni informazione sui siti e sul lavoro della struttura è consultabile dai cittadini sul nostro sito, commissariobonificadiscariche.governo.it. La trasparenza viene prima di tutto. (Lorenzo Lombardi)