sabato 6 Settembre 2025
Diritti

L’Intelligenza artificiale al servizio degli elettori (e dell’ambiente)

Redazione
di Redazione
0
0
elezioni
A Pesaro Gianluca Carrabs, candidato alle prossime regionali nelle Marche con Alleanza Verdi Sinistra, ha lanciato la piattaforma Ies – Intelligenza ecologica sostenibile. Uno strumento innovativo per evitare sprechi e rifiuti durante le campagne elettorali

L’intelligenza artificiale al servizio degli elettori e dell’ambiente. Autore della proposta, attraverso il lancio della piattaforma Ies (Intelligenza ecologica sostenibile), è Gianluca Carrabs, candidato al consiglio regionale con la lista di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre nelle Marche.

La piattaforma è stata presentata lo scorso 2 settembre a Pesaro, nella Sala Rossa del Comune. Ies irrompe in controtendenza nella campagna elettorale marchigiana, promettendo di mandare in soffitta tutti quei materiali che da sempre vengono prodotti e distribuiti in quantità industriali prima del giorno del voto, a cominciare da volantini e manifesti destinati a riempire strade e cassonetti, con costi economici e impatti sull’ambiente non indifferenti.

Gianluca Carrabs

Grazie a Ies tutta la documentazione relativa alla candidatura di Carrabs viene resa disponibile in digitale, evitando stampe superflue e riducendo drasticamente sprechi e rifiuti. La piattaforma è ospitata su server green di Digital Ocean, alimentati da fonti rinnovabili. Ies si pone così come un assistente virtuale interattivo e trasparente, interamente calibrato sul programma e sulla visione politica di Carrabs. Il suo funzionamento è semplice. Basta inquadrare un QR Code per aprire la chat. Da lì, ogni cittadino può porre domande di qualsiasi tipo sul candidato o sul programma, approfondire proposte e progetti tematici, ottenere chiarimenti su modalità di voto e partecipazione, verificare in tempo reale coerenza e concretezza delle proposte, consultare date ed eventi della campagna elettorale.

“Democratizzare l’intelligenza artificiale significa non lasciare che siano solo gli oligopoli a gestirne le potenzialità – ha detto Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde – La politica resta fatta nelle piazze, guardando le persone negli occhi e raccogliendo le loro necessità. Ma non possiamo perdere di vista il progresso: dobbiamo saperlo indirizzare, per stare al passo con i tempi e usarlo per rafforzare la democrazia, non per svuotarla.”

“Gianluca è stato la nostra cavia – ha detto con ironia Gianfranco Mascia, responsabile comunicazione di Europa Verde e curatore del progetto – ma l’obiettivo è grande: rendere la Ies disponibile per ogni candidato AVS. L’intelligenza artificiale non deve restare appannaggio delle multinazionali, ma diventare un bene politico comune, strumento di partecipazione e trasparenza”.

“Con la IES inauguriamo una nuova stagione di partecipazione politica – ha dichiarato Gianluca Carrabs – Vogliamo passare dalla propaganda al dialogo, offrendo ai cittadini uno strumento che rafforza la trasparenza, riduce l’impatto ambientale e ridà centralità al loro ruolo di elettori consapevoli”.

Summary
L'Intelligenza artificiale al servizio degli elettori (e dell'ambiente)
Article Name
L'Intelligenza artificiale al servizio degli elettori (e dell'ambiente)
Description
A Pesaro Gianluca Carrabs, candidato alle prossime regionali nelle Marche con Alleanza Verdi Sinistra, ha lanciato la piattaforma Ies - Intelligenza ecologica sostenibile. Uno strumento innovativo per evitare sprechi e rifiuti durante le campagne elettorali
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH