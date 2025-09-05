A Pesaro Gianluca Carrabs, candidato alle prossime regionali nelle Marche con Alleanza Verdi Sinistra, ha lanciato la piattaforma Ies – Intelligenza ecologica sostenibile. Uno strumento innovativo per evitare sprechi e rifiuti durante le campagne elettorali

L’intelligenza artificiale al servizio degli elettori e dell’ambiente. Autore della proposta, attraverso il lancio della piattaforma Ies (Intelligenza ecologica sostenibile), è Gianluca Carrabs, candidato al consiglio regionale con la lista di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre nelle Marche.

La piattaforma è stata presentata lo scorso 2 settembre a Pesaro, nella Sala Rossa del Comune. Ies irrompe in controtendenza nella campagna elettorale marchigiana, promettendo di mandare in soffitta tutti quei materiali che da sempre vengono prodotti e distribuiti in quantità industriali prima del giorno del voto, a cominciare da volantini e manifesti destinati a riempire strade e cassonetti, con costi economici e impatti sull’ambiente non indifferenti.

Grazie a Ies tutta la documentazione relativa alla candidatura di Carrabs viene resa disponibile in digitale, evitando stampe superflue e riducendo drasticamente sprechi e rifiuti. La piattaforma è ospitata su server green di Digital Ocean, alimentati da fonti rinnovabili. Ies si pone così come un assistente virtuale interattivo e trasparente, interamente calibrato sul programma e sulla visione politica di Carrabs. Il suo funzionamento è semplice. Basta inquadrare un QR Code per aprire la chat. Da lì, ogni cittadino può porre domande di qualsiasi tipo sul candidato o sul programma, approfondire proposte e progetti tematici, ottenere chiarimenti su modalità di voto e partecipazione, verificare in tempo reale coerenza e concretezza delle proposte, consultare date ed eventi della campagna elettorale.

“Democratizzare l’intelligenza artificiale significa non lasciare che siano solo gli oligopoli a gestirne le potenzialità – ha detto Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde – La politica resta fatta nelle piazze, guardando le persone negli occhi e raccogliendo le loro necessità. Ma non possiamo perdere di vista il progresso: dobbiamo saperlo indirizzare, per stare al passo con i tempi e usarlo per rafforzare la democrazia, non per svuotarla.”

“Gianluca è stato la nostra cavia – ha detto con ironia Gianfranco Mascia, responsabile comunicazione di Europa Verde e curatore del progetto – ma l’obiettivo è grande: rendere la Ies disponibile per ogni candidato AVS. L’intelligenza artificiale non deve restare appannaggio delle multinazionali, ma diventare un bene politico comune, strumento di partecipazione e trasparenza”.

“Con la IES inauguriamo una nuova stagione di partecipazione politica – ha dichiarato Gianluca Carrabs – Vogliamo passare dalla propaganda al dialogo, offrendo ai cittadini uno strumento che rafforza la trasparenza, riduce l’impatto ambientale e ridà centralità al loro ruolo di elettori consapevoli”.