Inquinamento atmosferico, in Serbia continuano le proteste dei cittadini

Nel Paese sono circa 10.000 le morti premature ogni anno e Belgrado è una delle città più inquinate d’Europa. L’iniziativa civica Eko Straža si rivolge alle istituzioni per portare il tema nel dibattito pubblico e politico. In occasione dell’ultima manifestazione, tenuta il 13 novembre, Osservatorio Balcani ha intervistato l’attivista Stanislav Vučković

di Serena Epis, Osservatorio Balcani e Caucaso

Qual è l’idea alla base di Eko Straža?

Eko Straža è stata creata quattro anni fa. La causa scatenante è stata la pessima situazione dell’inquinamento atmosferico a Belgrado. Lo si poteva notare anche solo dall’odore dell’aria, soprattutto in inverno. All’inizio la nostra attività si concentrava sulla condivisione di informazioni sull’inquinamento atmosferico a Belgrado attraverso la nostra pagina Facebook; poi, man mano che sempre più persone aderivano all’iniziativa, abbiamo allargato l’attenzione dalla capitale all’intero paese. Dopo qualche tempo, oltre alla condivisione delle informazioni, abbiamo iniziato a organizzare manifestazioni, pulizia di discariche abusive, raccolta di rifiuti. Per quanto riguarda le proteste, di solito le organizziamo in inverno, quando la situazione è peggiore ed è più facile motivare le persone a scendere in strada.

Perché avete deciso di concentrarvi sull’inquinamento atmosferico?

Abbiamo deciso di concentrarci sull’inquinamento atmosferico perché è la minaccia più immediata e deve essere affrontata il prima possibile. Secondo alcune stime, in Serbia circa 10.000 persone all’anno muoiono prematuramente a causa dell’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico. Molte persone non prendono sul serio la questione, ma le tossine che respiriamo possono aggravare malattie già esistenti e avere conseguenze drammatiche. Solo perché l’inquinamento atmosferico non uccide le persone sul posto, non significa che non sia pericoloso.

Qual è la situazione attuale della qualità dell’aria in Serbia?

Durante la stagione dell’accensione del riscaldamento – da metà ottobre a metà aprile – tutte le città, soprattutto quelle situate tra montagne o colline, hanno una qualità dell’aria di terza o talvolta quarta categoria, il che significa da molto a estremamente inquinata. Al di fuori della stagione più fredda – ad esempio durante l’estate – si verificano spesso brutti episodi di inquinamento atmosferico, legati soprattutto a discariche abusive o non gestite correttamente che provocano incendi spontanei con fumi tossici.

Quali sono secondo lei i principali risultati ottenuti da Eko Straža?

Prima che Eko Straža iniziasse a sensibilizzare l’opinione pubblica, l’inquinamento atmosferico non era considerato un problema in Serbia e nessuno ne parlava, nemmeno i media. Al contrario, oggi non solo l’inquinamento atmosferico, ma la tutela dell’ambiente in generale è considerata quasi una questione politica primaria. Fin dall’inizio abbiamo parlato di questo e di altri problemi ambientali, come l’inquinamento delle miniere o dei fiumi, ogni giorno. Così, da una questione inesistente, grazie al nostro attivismo l’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente sono diventati argomenti centrali nel dibattito politico. Questo è ciò che Eko Straža è riuscita a ottenere.

Qual è il profilo degli attivisti di Eko Straža? Da dove provengono?

Il nucleo dell’iniziativa è costituito da un gruppo di circa 20 persone. Sono tutti volontari e dedicano molto del loro tempo alle attività di Eko Straža. La maggior parte dei nostri attivisti sono genitori, preoccupati per la salute loro e dei loro figli. Sono istruiti e provengono per lo più da aree urbane. Ci sono meno persone provenienti da villaggi o piccole città, e non sono molto attive. Nei villaggi si pensa in qualche modo di vivere in un ambiente più sano e di non essere esposti all’inquinamento. In realtà, l’inquinamento atmosferico è meno evidente per loro perché le stazioni di misurazione ufficiali sono installate solo nelle città e, se si vuole misurare l’inquinamento, è necessario acquistare dei propri dispositivi che molte persone non possono permettersi. Quindi probabilmente sono meno attivi perché sono anche meno consapevoli del problema; pensano di vivere in una sorta di bolla.

Come pensate di raggiungere le persone nelle aree periferiche per renderle più consapevoli del problema?

Abbiamo chiesto alla nostra emittente pubblica di trasmettere informazioni sull’inquinamento atmosferico durante il principale telegiornale serale: a seconda della loro posizione, le persone avrebbero visto in un angolo dello schermo alcune informazioni sull’inquinamento. Siamo soddisfatti perché la nostra richiesta è stata accolta, anche se non viene attuata in modo soddisfacente perché le emittenti non prestano sufficiente attenzione a queste informazioni.

Lei ha detto che le stazioni di monitoraggio ufficiali sono situate in aree urbane, quindi non coprono l’intero territorio. Sa se le autorità hanno in programma di crearne di nuove nelle aree periferiche?

No, non credo che ci siano piani e, se ci sono, le autorità non sono serie nell’attuarli. Le autorità cercano sempre di insabbiare il problema e di trovare scuse che spieghino perché l’aria è inquinata. C’è stato un funzionario dell’Agenzia serba per la protezione dell’ambiente che ha chiesto più stazioni di monitoraggio e più trasparenza sulle informazioni relative all’inquinamento atmosferico ed è stato licenziato. Il governo sta cercando di nascondere il più possibile, altrimenti dovrebbe spendere molti soldi per qualcosa che non gli interessa. Per quanto riguarda il monitoraggio, molte persone hanno un proprio dispositivo di misurazione portatile. Ci sono un paio di siti web in cui è possibile trovare informazioni sull’inquinamento atmosferico a seconda del luogo in cui ci si trova e alcuni dispositivi possono essere collegati a questi siti. Resta il problema che spesso le persone sono poco consapevoli e non sanno dove cercare informazioni sull’inquinamento.

Le istituzioni come affrontano il problema dell’inquinamento atmosferico? Qual è la loro risposta all’attivismo di iniziative civiche come Eko Straža?

Affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico richiede una grande quantità di investimenti. Per farlo, il governo dovrebbe sottrarre fondi ad altri settori e investirli in progetti sulla qualità dell’aria, ma è evidente che le istituzioni non sono interessate a farlo: per questo cercano di nascondere il problema e di manipolare la gente dicendo “volete i vostri posti di lavoro o volete l’aria pulita?”. Noi avanziamo le nostre richieste, ma cadono nel vuoto. Questo è il loro approccio. Ecco perché è fondamentale per noi informare sempre più persone sulla gravità del problema.

E il ruolo dei media? Prestano attenzione e riferiscono del problema?

Come ho detto, l’inquinamento ambientale è un problema politico e quindi la politica vi si mescola. Quindi, a seconda della posizione politica, i media riferiranno o meno dell’inquinamento atmosferico. Purtroppo questa è la situazione. Ci sono alcuni media che non sono sotto il controllo del governo o che non lo sostengono, questi riportano abbastanza frequentemente notizie sulla qualità dell’aria; citano anche alcune delle nostre dichiarazioni e ci danno spazio.

Quali sono, secondo lei, delle buone pratiche per le iniziative civiche come Eko Straža per affrontare l’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente in generale?

La cosa più importante è raggiungere il maggior numero di persone possibile. Il modo migliore per farlo è usare i social media come Facebook, Twitter e Instagram in modo intelligente per catturare l’attenzione delle persone. Questo è fondamentale. Poi, una volta ottenuta la loro attenzione e sensibilizzati, è importante coinvolgerli in varie attività personali, come proteste, raccolta dei rifiuti ecc. In questo modo hanno la possibilità di conoscersi e di costruire un legame più forte. Naturalmente bisogna anche attirare l’attenzione dei media e direi che le manifestazioni di protesta sono ancora una volta il mezzo migliore per farlo.

La Serbia è un paese candidato all’adesione all’UE, cosa pensa del ruolo dell’Unione Europea nel sostenere la tutela ambientale nel paese?

Penso che l’Unione europea non eserciti abbastanza pressione sul nostro governo. L’UE sta finanziando alcuni progetti sull’inquinamento atmosferico, ma sono su piccola scala e non potranno avere un impatto significativo sulla qualità dell’aria. Fanno pressione quando si tratta di centrali termoelettriche, perché queste infrastrutture rilasciano anidride solforosa che inquina non solo il nostro paese, ma anche gran parte dell’UE. In base alla mia esperienza, ho l’impressione che l’Agenda Verde sia l’ultima priorità nelle relazioni tra la Serbia e l’UE. Credo che l’UE dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle questioni ambientali e fare più pressione sul governo affinché le affronti in modo serio. Credo che questo aiuterebbe anche a rafforzare la popolarità dell’UE tra la popolazione, che al momento non è molto alta.

Pensa che l’attuale crisi energetica avrà un impatto anche sull’inquinamento atmosferico o sull’Agenda Verde?

Sì, è così. Sono preoccupato per quello che succederà quest’inverno. Già negli anni passati le persone che non avevano molti soldi tendevano a bruciare materiali altamente inquinanti e di bassa qualità. Ora, con l’aumento dei prezzi dell’energia e del carbone… utilizzeranno prodotti energetici di qualità ancora più bassa. La situazione non è certo rosea.