Microplastiche da trattare

Sempre più presenti negli ecosistemi, le particelle di plastica inferiori ai 5 millimetri arrivano negli impianti di depurazione, inadeguati a rimuoverle dalle acque reflue e a impedirne la diffusione nell’ambiente

di LORIS PIETRELLI, Comitato scientifico di Legambiente

Dal mensile di febbraio. Le microplastiche sono sempre più presenti negli ecosistemi marini e terrestri, sono difficili da quantificare e impossibili da rimuovere totalmente, dunque, dobbiamo conviverci e augurarci che la gestione dei rifiuti solidi urbani migliori. Sono particelle di dimensioni inferiori ai 5 millimetri e sono distinte in primarie e secondarie. Quelle primarie sono create con dimensioni minuscole, come i pellets da pre-produzione industriale oppure i granuli utilizzati nei dentifrici, in alcuni detergenti o nelle creme esfolianti. Le normative più recenti, tuttavia, hanno messo al bando prodotti cosmetici contenenti questi microgranuli fatti perlopiù in polietilene. Le microplastiche di origine secondaria sono il prodotto della frammentazione derivante dalla degradazione, meccanica o foto-ossidativa, di oggetti di plastica come buste o bottiglie abbandonate nell’ambiente.

Ma non finisce qui. Recentemente infatti ci si è concentrati sul rilascio di microfibre durante il lavaggio dei tessuti sintetici con le lavatrici domestiche. In un solo lavaggio possono essere rilasciate fino a 700.000 microfibre, soprattutto se si tratta di capi di abbigliamento nuovi. Nelle acque reflue le microfibre rappresentano circa il 70% delle microplastiche totali e di queste oltre il 50% è costituito da fibre sintetiche, in particolare poliesteri (ad esempio il pile) e poliammidi. Alle microplastiche prodotte “in casa” vanno poi aggiunte quelle raccolte dall’acqua piovana, ad esempio lungo le strade dove si accumulano le microparticelle derivanti dall’usura degli pneumatici. Tutte raggiungono, attraverso la rete fognaria, gli impianti di depurazione, progettati per abbattere i nutrienti e non per rimuovere questo inquinante “emergente”. Negli Usa, in un impianto progettato per 650.000 abitanti equivalenti, e sottoposto a controllo per un lungo periodo, entrano mediamente 15,2 microplastiche per litro di refluo. L’abitante equivalente è il parametro necessario per dimensionare un impianto di depurazione e dipende dal carico organico biodegradabile. In Italia un a.e. equivale ad un volume di scarico di 200 litri di acqua reflua per abitante al giorno. Negli Usa varia fra 400-500 l/giorno.

Anche se inadatti a questo compito, gli impianti possono rimuovere fino al 98% di microplastiche e microfibre. Nonostante ciò, al termine del processo di trattamento, il refluo può contenere una quantità variabile fra 0,25 e 2 microplastiche per ogni litro scaricato nell’ambiente. Sembrano numeri promettenti ma la realtà è diversa e preoccupante vista l’elevata quantità di acqua che quotidianamente viene conferita agli impianti: uno al servizio di una città italiana con 100.000 abitanti ogni giorno tratta 15-20 milioni di litri di refluo. Vuol dire che, a una concentrazione di 0,2 microplastiche per litro scaricherebbe nel corpo recettore (fiume, lago o mare), 3,8-7 milioni di microplastiche al giorno. Questo rilascio nell’ambiente è confermato dal ritrovamento di microplastiche in oltre il 50% delle egagropile (le pallette pelose derivanti dalla frammentazione della posidonia, vedi La nuova ecologia di novembre 2017) raccolte alla foce del Tevere a poca distanza da un impianto di depurazione al servizio di 800.000 abitanti. Recentemente è stato sperimentato con successo l’uso di alcuni polimeri naturali che aggregano le microplastiche facilitandone la sedimentazione. Una buona speranza, dato che la maggior parte delle microplastiche viene rimossa negli impianti durante le fasi di disoleazione e della sedimentazione dei fanghi. Da qui, il settore della depurazione delle acque reflue può partire per affrontare un’importante sfida tecnologica per riuscire ad azzerare le microplastiche sversate nell’ambiente.

Come si trattano i reflui urbani

La prima fase del trattamento è la rimozione del materiale grossolano (sassi, plastica, ecc.) attraverso l’uso di una griglia. Nel dissabbiatore e nel disoleatore avviene la sedimentazione delle sabbie e la separazione della frazione leggera costituita da oli e grassi. La sedimentazione primaria assicura la separazione dei solidi sospesi sedimentabili. Il refluo pretrattato arriva così nella vasca di ossidazione dove colonie di batteri demoliscono il materiale organico. La vasca viene insufflata con aria per assicurare la quantità di ossigeno necessaria a mantenere in vita i microrganismi. La separazione del fango attivo dal refluo aerato avviene in un sedimentatore secondario. L’acqua in uscita dal sedimentatore, dopo un’opportuna disinfezione (cloro o raggi UV), può definirsi depurata e può essere scaricata in un corpo recettore superficiale. Il fango viene essiccato e smaltito.

Stop al monouso

Dal 14 gennaio è entrata ufficialmente in vigore anche in Italia la direttiva europea Sup (Single use plastic), il cui obiettivo è ridurre l’uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. Tra le novità previste il divieto di vendere posate, piatti, cannucce e altri prodotti in plastica oxo-degradabile, ovvero realizzati con materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione possono ridursi in micro frammenti. Stop anche a cotton fioc, agitatori per bevande, aste per i palloncini, contenitori per alimenti e tazze in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Per chi immetterà sul mercato o venderà prodotti non conformi sono previste multe da 2.500 a 25.000 euro.