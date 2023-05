Ben 103 milioni di tonnellate equivalenti di CO 2 sono generate da auto, camion, navi e aerei. Nel position paper “Decarbonizzazione dei trasporti” soluzioni concrete per rendere più green la mobilità in Italia

Il 31% delle emissioni italiane di CO 2 sono state provocate dal sistema dei trasporti. Ben 103 milioni di tonnellate equivalenti di CO 2 da auto, camion, navi e aerei, persino di più del 1990. Entro il 30 giugno, come tutti i Paesi europei, anche l’Italia dovrà aggiornare il proprio Piano Clima (Pniec) per contribuire a ridurre le emissioni totali di gas serra del 55% entro il 2030. Asvis, Legambiente, Greenpeace, Kyoto Club, Sbilanciamoci, Transport&Environment e Wwf hanno anticipato il governo e presentato il position paper “ Decarbonizzazione dei trasporti ”, per dimostrare come sia possibile muoverci in Italia, tra appena 7 anni, riducendo le emissioni di CO 2 del 25%, meglio e di più del vecchio piano. Un obiettivo ambizioso e soprattutto “giusto”, che permette cioè di garantire buona occupazione e non lascia nessuno “a piedi”.

La mobilità elettrica, contrariamente a quanto racconta il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, presenta il vantaggio sociale di essere immediatamente fruibile anche per chi non può permettersi l’acquisto di un’automobile elettrica: elettrici sono i mezzi pubblici, i servizi di sharing e noleggio, il treno che trasporta persone e merci. Dal punto di vista ambientale, l’elettricità è già oggi rinnovabile per il 35% e lo sarà sino all’80% nel 2030. Infine i motori e i servizi di trasporto elettrici sono molto più efficienti: già oggi il trasporto ferroviario, con appena l’1,5% dei consumi energetici, muove il 6,7% dei passeggeri e il 15% delle merci. Con più treni e appena 6 milioni di auto elettriche (su 40 milioni), 100.000 camion e 10.000 autobus, potremo ridurre i consumi petroliferi del 22%.