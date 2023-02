Una persona su dieci è in pericolo per l’innalzamento dei mari. Guterres: “Rischi impensabili per il pianeta”

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu avverte che ci saranno ripercussioni gravissime per i diritti umani e il tessuto della società. “Assisteremo a un esodo biblico”

L’innalzamento dei mari comporta rischi “impensabili” per miliardi di persone in tutto il mondo, con profonde implicazioni per la sicurezza, il diritto internazionale, i diritti umani e il tessuto stesso delle società. Lo hanno dichiarato martedì 14 febbraio gli alti funzionari del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, durante il primo incontro sulle implicazioni globali del fenomeno, moderato da Malta. “L’impatto dell’innalzamento dei mari sta già creando instabilità e nuovi conflitti”, ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che ha aperto la riunione. “Assisteremmo a un esodo biblico di intere popolazioni e a una competizione sempre più forte per l’acqua dolce, la terra e altre risorse” ha aggiunto. Le coste di alcune nazioni hanno già registrato un tasso di innalzamento del livello delle acque triplo rispetto alla media e, nei prossimi decenni, interi Paesi potrebbero scomparire per sempre. Non solo le isole del Pacifico, anche diverse città e megalopoli potrebbero presto dover affrontare gravi conseguenze: Cairo, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Shanghai, Mumbai, Londra, Los Angeles, Copenaghen, New York, Buenos Aires, Santiago e altre.

Descrivendo l’innalzamento del livello del mare come un moltiplicatore di minacce, Guterres ha affermato che il fenomeno mette a rischio anche l’accesso all’acqua, al cibo e all’assistenza sanitaria in alcuni Paesi del mondo. Senza considerare poi che l’intrusione di acqua salata può distruggere intere economie in settori come l’agricoltura, la pesca e il turismo, e può danneggiare infrastrutture vitali, come sistemi di trasporto, ospedali e scuole, facendo anche diminuire i posti di lavoro. Secondo i dati recentemente pubblicati dall’Organizzazione meteorologica mondiale, il livello medio globale del mare è aumentato più rapidamente dal 1900 che in qualsiasi altro secolo precedente degli ultimi 3.000 anni. Il WMO avverte che, anche se il riscaldamento globale si limitasse “miracolosamente” a 1,5 gradi, il pianeta subirebbe comunque un notevole innalzamento del livello delle acque marine.

Guterres ha avvertito il Consiglio di Sicurezza che, in qualsiasi scenario di aumento della temperatura, i Paesi come Bangladesh, Cina, India e Paesi Bassi saranno a rischio. Il pericolo è particolarmente grave per circa 900 milioni di persone che vivono nelle zone costiere a bassa quota – una persona su dieci sulla Terra. La devastazione è già evidente in molte parti del mondo: l’innalzamento dei mari ha decimato i mezzi di sussistenza nel turismo e nell’agricoltura nelle isole dei Caraibi. Molte persone nelle Fiji, a Vanuatu, nelle Isole Salomone e altrove sono già state costrette a trasferirsi e costruire case altrove. Bisogna intervenire su diversi fronti: affrontare la crisi al più presto attraverso tre punti. Il primo è “evitare di superare i +1,5 gradi, anche se con le politiche attuali ci stiamo avvicinando a 2,8 gradi, una condanna a morte per i Paesi vulnerabili”. Il secondo è aumentare gli sforzi e gli studi per combattere tutti quei fattori che “minano la sicurezza globale”, insistendo per esempio su “sistemi di allerta precoci per preparare e proteggere le comunità”. Terzo affrontare gli impatti dell’innalzamento del mare attraverso i quadri legali e dei diritti umani. “I diritti umani delle persone – ha ricordato Guterres – non scompaiono perché scompaiono le loro case”.

Anche il presidente di turno dell’assemblea generale dell’Onu, l’ungherese Csaba Kőrösi, ha ricordato che «In meno di 80 anni, tra 250 e 400 milioni di persone avranno probabilmente bisogno di nuove case in nuove località» e ha lanciato l’allarme sugli «Impatti devastanti per i “panieri” del mondo, in particolare i fertili delta lungo il Nilo, il Mekong e gli altri grandi fiumi.