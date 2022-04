Infrastrutture verdi per combattere i cambiamenti climatici

Con il progetto “Life+A_GreeNet” presto potranno beneficiarne città del medio Adriatico come Ancona, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Giulianova e Roseto

Dal mensile di marzo – Forestare non significa solo piantare alberi, ma garantire che nel tempo quegli alberi generino un valore per la comunità e l’ambiente. È l’obiettivo di “Mosaico verde”, la campagna di Legambiente e AzzeroCO 2 per la tutela dei boschi e la forestazione di aree urbane ed extraurbane, che coinvolge aziende ed enti pubblici per restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici.

La campagna contribuisce al “Life Terra” che punta alla piantumazione di 500 milioni di alberi: grazie alla sinergia con “Mosaico verde” ne sono stati già piantati 267.000 in 15 regioni italiane. Tenere sotto controllo gli impatti delle alte temperature su economia, ambiente e salute in un territorio particolarmente a rischio come quello costiero è invece l’obiettivo del progetto “Life+A_GreeNet”. Città del medio Adriatico come Ancona, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica, Giulianova e Roseto verranno dotate di infrastrutture verdi per favorire l’adattamento al cambiamento climatico e alle ondate di calore.