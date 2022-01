Sesta edizione dell’Osservatorio nazionale Focus 2R, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia. L’Osservatorio nazionale fotografa e traccia l’evoluzione della mobilità a due ruote in ambito urbano raccogliendo ed elaborando informazioni di prima mano fornite dai Comuni (piste ciclabili, guardrail, parcheggi dedicati, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e altro).