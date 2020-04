Dalle città del nord dell’India si vede l’Himalaya, il sistema montuoso più elevato della Terra. Da Jalandhar, a 200 chilomentri di distanza, nello stato del Punjab, molti cittadini hanno postato sui social network foto panoramiche scattate dalle finestre di casa, per documentare l’insolito fenomeno ed esprimere la loro sorpresa. La notizia è riportata dal sito della CNN, che sottolinea come 85 città dell’India abbiano registrato un calo dell’inquinamento nelle ultime due settimane, e come solo a Nuova Delhi ci sia stata una diminuzione del 44% nei livelli di PM10.

“Per la prima volta in quasi 30 anni ho potuto vedere chiaramente l’Himalaya dalla finestra, grazie al lockdown dell’India che ha favorito l’abbassamento dell’inquinamento atmosferico. Semplicemente fantastico”, ha scritto un utente su Twitter.

Il tutto è stato possibile grazie al deciso miglioramento della qualità dell’aria registrato nelle ultime settimane, dopo che l’India si è fermata per impedire la diffusione del Coronavirus. L’India ospita 21 delle 30 aree urbane più inquinate al mondo. Ma ora l’intero Paese è stato bloccato: le industrie hanno chiuso, le grandi città si sono quasi svuotate, le auto sono rimaste ferme e le compagnie aeree hanno cancellato i voli. Il Primo Ministro Narendra Modi ha ordinato “un divieto totale di recarsi fuori dalle proprie case” e sono rimasti operativi solo servizi essenziali, tra cui quelli che forniscono acqua, elettricità, servizi sanitari, alimentari e servizi municipali.

Nel frattempo, le montagne dell’Himalaya sono deserte come non accadeva da tempo. L’accesso è vietato agli scalatori ormai da più di un mese.