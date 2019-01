La caratteristica meno evidente del Kumbh Mela 2019, il pellegrinaggio religioso più esteso del mondo, è il braccio di ferro tra l’aspetto spirituale della purificazione dai peccati dei singoli e le conseguenze ambientali della pressione creata dalla presenza di 130 milioni di persone. Un peso eccessivo concentrato in appena un mese e mezzo su una città come Prayagraj, che con poco più di un milione e centomila abitanti è decisamente piccola per gli standard indiani. Grazie ai finanziamenti del governo nazionale, che si calcola abbia investito 650 milioni di dollari nell’organizzazione del pellegrinaggio, la città che sorge alla confluenza dei fiumi sacri è stata stravolta dai preparativi per allestire l’accoglienza dei pellegrini: il campo per le tende, i servizi sanitari, le cucine e le dispense, l’acqua potabile, l’illuminazione, i punti di soccorso, le farmacie, le postazioni dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia.

Le strade che portano a Prayagraj sono state rifatte e allargate, l’aeroporto potenziato, le banchine del fiume messe in sicurezza. Un fitto programma di eventi culturali, musica, danza, spettacoli pirotecnici, acrobati e giocolieri, sedute collettive di meditazione e yoga è consultabile su un’app scaricabile gratuitamente. La promessa della purificazione attraverso il bagno nel fiume seduce tutti gli indù, ricchi e poveri, ma il divario economico tipico della società indiana resta confermato anche in quest’occasione: mentre pochi privilegiati pagheranno 500 euro a notte per soggiornare, isolati dagli altri, in tende di lusso, con aria condizionata e riscaldamento, elettrodomestici per purificare l’aria, e accessi privilegiati al fiume, in aree protette, grazie a corridoi protetti da telecamere a circuito chiuso e a bodyguard, gli operai assoldati per pulire le latrine, pagati 300 rupie al giorno (3,75 euro), si sdraieranno sotto le stelle.

Molti critici osservano che, a dispetto dell’enfasi posta dal premier Modi su un’India pulita e finalmente igienizzata, a Prayagraj non sono state predisposte adeguate modalità per la raccolta dell’ingente massa di rifiuti che, dalla città di tende, rischia di sommergere la città storica. Mancano inoltre gli impianti per lo smaltimento: poche settimane fa il National green tribunal ha sollecitato l’amministrazione a muoversi rapidamente per ovviare al problema. Non solo. Anche se tutti i cantieri della città sono stati messi in stop per i 55 giorni del Kumbh, per far diminuire la polvere che rende irrespirabile l’aria, le fornaci di mattoni che costellano la periferia della città continuano a funzionare a pieno regime.

Durante il sangam, l’evento del bagno collettivo, milioni di devoti si immergeranno nel fiume più inquinato del mondo e contribuiranno, con le loro offerte di fiori, cenere benedetta, frutti e bacche, ad aumentare l’inquinamento organico. Insomma, grazie all’intollerabile aumento del livello di batteri previsto dagli scienziati, finiranno per ucciderlo. Per sempre.

