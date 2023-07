Cetacei nel Mediterraneo, Goletta Verde avvista due capodogli a largo di Lecce

L’avvistamento è stato segnalato anche sull’app Marine Ranger del progetto Life Delfi pensata per m onitorare la presenza dei cetacei nel Medite rraneo Avvistamento speciale per Goletta Verde. La storica imbarcazione di Legambiente, in navigazione lungo la Penisola per monitorare lo stato di salute delle acque marine e della costa, ha avvistato a largo di Lecce una mamma capodoglio (Physeter macrocephalus) con il suo piccolo. IL VIDEO DELL’AVVISTAMENTO

Un incontro emozionante ripreso ieri sera, poco prima del tramonto, con l’utilizzo del drone pilotato da Steven Salamone membro dell’equipaggio di Goletta Verde. Durante l’avvistamento l’associazione ambientalista per non disturbare i due cetacei ha seguito tutte le indicazioni dell’Università di Siena con cui collabora da anni sul tema della tutela del Mediteranno e la lotta al marine litter. Inoltre, l’avvistamento è stato segnalato anche sull’app Marine Ranger del progetto LIFE DELFI pensata per monitorare la presenza dei cetacei nel Mediterraneo. Leggi anche Un mare di cetacei

Legambiente ricorda che le segnalazioni e le osservazioni sono di fondamentale importanza per i ricercatori impegnati a identificare le minacce e le aree di interazione con le attività antropiche di delfini, balene e anche foche, così da poter intervenire rapidamente in caso di emergenza (spiaggiamenti, interazioni con rete o lenze etc).

Da quando Goletta Verde ha iniziato il 30 giugno il suo viaggio partendo dalla Liguria, ha avvistato anche alcune tartarughe Caretta caretta e dei delfini. Oggi la campagna itinerante inizierà la sua nona tappa in Puglia con una serie di appuntamenti in programma dal 24 al 26 luglio.

Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde di Legambiente è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.