Unfakenews, bufale e verità sugli inceneritori

L’associazione ambientalista realizzata attraverso la sua campagna attraverso la sua campagnakenews insieme a La Nuova Ecologia e nata per smontare sull’ambientazione del bufale, realizzata sul numero di agosto-agosto della rivista alcune fake news, sintetizzate qui di seguito con domande e risposte

LA VIDEO SCHEDA: INCENERIMENTO RIFIUTI

L’inceneritore è verde

FALSO

L’Unione Europea, che pure come è noto deve cercare Paesi fra interessi economici contrastanti dei suoi chiari, membri spesso in conflitto, su questo tema è chiarissima: l’incenerimento dei rifiuti non può essere compreso nella tassonomia finanziabile e cosa no) perché non rispetta il principio basilare non danno significativo, cioè “non fa significativo” all’ambiente e al percorso di decarbonizzazione in cui la Ue si è impegnata con obiettivi vincolanti al 2030 per raggiungere net zero al 2050. Una scelta ribadita quando la Commissione Ue ha rimandato indietro una prima bozza di Pnrr preparata dal nostro governo che prevedeva, tra gli altri interventi, sia l’incenerimento da rifiuti che l’idrogeno blu (con cattura della CO 2 ), bocciandoli entrambi.

Non si tratta di inceneritori ma di “termovalorizzatori”

FALSO

La differenza sarebbe che i primi bruciano solo rifiuti mentre i secondi (“virtuosamente”) producono energia elettrica e recuperano calore. Peccato che non esistano più da decenni impianti che si limitino a bruciare rifiuti senza produrre energia elettrica. Infatti in Europa si chiamano tutti incineratori: il neologismo tutto italiano di termovalorizzatore è solo la tipica operazione di greenwashing.

L’inceneritore “conviene” economicamente

FALSO

Non è vero anche per un motivo strettamente legato al precedente. L’Europarlamento ha recentemente approvato (a larghissima maggioranza) un emendamento al pacchetto “Fit for 55” che prevede che l’incenerimento dai rifiuti non sia più esentato dalla partecipazione allo schema Ets (quello che prevede un pagamento per ogni tonnellata di CO 2 emessa) già dal 2026. Quindi, visto che il pacchetto sarà definitivamente approvato nei prossimi mesi, anche gli inceneritori pagheranno una cifra che già oggi è 80 euro/ton e che probabilmente è destinata a crescere, quasi raddoppiando le tariffe di conferimento − oggi intorno a 120/140 euro − e rendendo l’incenerimento persino più caro dell’assurdo export di rifiuti cui oggi sono condannati alcuni Comuni e Regioni per mancanza di impianti di riciclo (quelli davvero utili e convenienti). D’altronde, è logico: un inceneritore emette 6/700 grammi di CO 2 ogni kWh prodotta, con l’attuale mix energetico siamo a circa 300 (in diminuzione grazie al progressivo ricorso alle rinnovabili).

L’inceneritore risolve il problema di dover realizzare una discarica e risana quelle “abusive”

FALSO

Qui siamo davvero alla fantasia al potere. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha collegato la sua scelta inceneritorista con la bonifica delle vecchie 500 discariche abusive che avvelenano quella regione: non si capisce alcun possibile nesso. Ma anche pensare che un mega inceneritore da 600.000 tonnellate non richieda una discarica di servizio è insensato. Le ceneri prodotte sono almeno il 20%: si favoleggia il riutilizzo delle stesse ma attualmente dagli impianti, anche più recenti come quello di Torino, vanno a finire in discarica, e più saranno avanzati i sistemi di filtrazione delle emissioni per ridurne l’impatto inquinante sul territorio circostante, maggiore sarà la percentuale di ceneri contaminate, quindi pericolose, che richiederanno una discarica ad hoc (questi sono i “mitici” inceneritori di nuova generazione).

L’inceneritore serve per restituire il decoro alle nostre città

FALSO

Argomento popolare specialmente tra gli editorialisti, che nella Capitale hanno salutato entusiasti la scelta del sindaco Gualtieri. Purtroppo per loro sono le cronache di queste settimane, nonché l’esperienza vissuta di ciascun cittadino romano, a smentirli clamorosamente. Il decoro di una città si assicura con una efficiente organizzazione della raccolta (differenziata e con il porta a porta), a prescindere dal destino finale dei rifiuti. Per i quali sarebbe sempre necessario pensare al recupero in un’ottica di vera economia circolare, che con l’inceneritore non c’entra affatto.