Inaugurato a Schiavon l’impianto di biometano più grande d’Europa

In Veneto, il taglio del nastro in occasione della seconda tappa della campagna di Legambiente sui cantieri della transizione ecologica che servono al Paese / La presentazione durante il Festival del biometano

Il più grande impianto di produzione di biometano da reflui zootecnici d’Europa si trova nel nostro Paese, in Veneto. Ma l’impianto di Schiavon (VI), promosso da Iniziative Biometano (Gruppo FemoGas), e gestito dalle società Motta Energia e EBS – Etra Biogas Schiavon, è anche un modello virtuoso di agroecologia e compartecipazione. Sono, infatti, gli allevatori di 117 aziende agricole locali che lo alimentano quotidianamente con 360 tonnellate di letame, liquami bovini e pollina.

L’impianto produce biogas attraverso il processo di digestione anaerobica, che si compie in assenza di ossigeno alla temperatura costante di 42 gradi. Una piccola parte di questo biogas viene trasformata in energia elettrica che alimenta l’impianto stesso, mentre il resto viene filtrato nella fase di upgrading, dove le molecole di metano vengono separate da quelle di anidride carbonica. Il metano viene poi raffreddato mediante elio e diventa biometano. Ogni anno l’impianto produce 7 mila tonnellate di biometano, quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di 200 automezzi pesanti che percorrono 100.000 chilometri ciascuno.

Oltre al biometano si produce anche il digestato, ammendante naturale utilizzato sia per i campi delle stesse aziende socie sia per la concimazione di precisione in viticoltura, in floricoltura e in orticoltura. Questo compost viene dunque restituito alla campagna come alternativa ai concimi chimici, contrastando la desertificazione dei suoli e contribuendo a preservare la purezza della falda acquifera. Da Schiavon ne escono 250 mila tonnellate l’anno, a beneficio di circa 10 mila ettari di campagna.

«Questo è il significato del nostro progetto. Innovare per rendere compatibile la zootecnia con il territorio, che è la nostra vera ricchezza, per produrre più cibo italiano di qualità senza inquinare e migliorare la biodiversità dei nostri territori. Perché per noi l’agricoltura è parte della soluzione climatica, non il problema», dichiara Stefano Bozzetto, amministratore delegato di FemoGas.

Dal cantiere della fabbrica di pannelli fotovoltaici all’impianto di biometano più grande del suo genere in Europa. Dopo Catania, Legambiente ha scelto Schiavon come seconda tappa della sua campagna “I cantieri della transizione ecologica. Verso il XII congresso nazionale di Legambiente”, partecipando all’inaugurazione dell’impianto.

Il taglio del nastro è avvenuto durante la prima edizione del Festival del biometano promosso da FemoGas e Coldiretti Vicenza con il supporto dell’associazione ambientalista. Una festa popolare con visite guidate all’impianto, animazione, prodotti locali e musica dal vivo, per avvicinare la popolazione a una soluzione alternativa alle fonti fossili, utile alla transizione ecologica verso le energie rinnovabili e al contrasto alla crisi climatica nel nostro Paese.

Alla tavola rotonda che apre il Festival hanno partecipato come relatori Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e Piero Gattoni, presidente del CIB – Consorzio italiano biogas.

“In un momento storico in cui la crisi climatica avanza in modo inesorabile e in cui è importante abbandonare l’utilizzo delle fonti fossili, è fondamentale che l’Italia – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – punti concretamente sulla transizione ecologica realizzando tanti impianti da rinnovabili e digestori anaerobici che fanno bene al Paese. In questo percorso bisogna che Governo e Regioni velocizzino gli iter autorizzativi e promuovano percorsi di partecipazione territoriale per evitare che i pregiudizi prendano il sopravvento. Sono, infatti, diverse le situazioni in cui enti, cittadini e organizzazioni del territorio manifestano paure rispetto ai progetti presentati. Ma se vogliamo liberarci anche dalla dipendenza dall’estero serve una road map per accelerare lo sviluppo degli impianti di biometano, che abbia al centro una corretta informazione e il coinvolgimento dei territori”.

