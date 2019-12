Non è soltanto la plastica ad essere un pericolo per l’ambiente, ma l’impatto antropico che ha ormai da anni modificato gli ambienti naturali.

Per questo motivo la Regione Toscana, attraverso i fondi FEAMP, fondi stanziati a favore del settore pesca, ha emanato un bando finalizzato alla protezione ed al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini ed al miglioramento della gestione degli stock ittici.

La Cooperativa San Leopoldo, in collaborazione con il Cibm Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata “G. Bacci” di Livorno e con il C.i.r.s.pe., Centro italiano ricerche e studi per la pesca ha presentato un progetto finalizzato alla valutazione degli effetti sull’attività di pesca di aree e siti oggetto di regolamentazione in Toscana e all’elaborazione di proposte per piani di gestione.

Il progetto, che ha preso avvio nel mese di aprile nelle sue fasi di revisione delle informazioni già presenti, predisposizione e somministrazione di questionari presso le marinerie toscane, ha una durata di 10 mesi ed interessa l’intera area marina toscana con particolare riguardo a quelle zone di pesca in cui vi sono ambiti di tutela ambientale e/o relitti, aree di riproduzione delle specie acquatiche e che possono avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini.

La raccolta dati consentirà di fornire un quadro completo ed aggiornato sulla situazione della pesca nelle aree soggette a regolamentazione e di poter formulare delle proposte gestionali, elaborate su base partecipativa, utili a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e la redditività dell’attività di pesca.

In Toscana sono infatti numerose le aree individuate per la protezione di habitat o specie marine, o per la protezione di specie ittiche dalla pesca, basti pensare alle aree marine del Parco dell’Arcipelago Toscano, l’Area marina protetta delle Secche della Meloria, l’area del Santuario dei Cetacei, oppure la Zona di tutela biologica “Argentario”, o i siti NATURA 2000, i Siti di importanza comunitaria (Sic) o le Zone di protezione speciale (Zps), istituite o in via di istituzione. In tutte queste aree la pesca è regolamentata, con differenti misure da zona a zona. E’ imprescindibile quindi mettere in atto un sistema gestionale che tenga in considerazione le esigenze e le peculiarità della pesca con quelle di tutela ambientale. È pertanto fondamentale che i pescatori siano pienamente coinvolti in questo processo, sfruttando le loro conoscenze per elaborare proposte operative.