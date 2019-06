(a cura di MARCO FAZIO)

Lago Atitlan, Sololà, Guatemala

Evitare la morte biologica del lago più importante del centroamerica e nello stesso tempo evitare paventati investimenti infrastrutturali che passino sopra le differenti società e culture che col lago sono in relazione. Può l’ambientalismo scientifico e civico aiutare a vincere la sfida? Domanda e sfida ambiziosa che Legambiente ha raccolto partecipando al progetto di cooperazione internazionale Somos Atitlan in Guatemala, sostento dall’Unione Europea, insieme ad altri partner italiani e locali: l’Ong Africa 70, l’associazione ambientalista indigena Adeccap, l’Università del Valle del Guatemala, l’associazione locale Amigos del Lago.

Al centro dell’attenzione c’è il lago Atitlan, di origine vulcanica, culla della cultura Maya, esteso quasi quanto il Lago di Como. Nelle sue acque arrivano tutti gli scarichi diretti delle comunità e di circa 500 mila abitanti che risiedono attorno e delle strutture turistiche. Oltre a molti rifiuti solidi urbani abbandonati in discariche.

“È un luogo delle contraddizioni e delle possibilità, dal valore ambientale e sociale inestimabile. Un richiamo irresistibile per l’ambientalismo che si misura con la realtà, la conoscenza scientifica, la partecipazione popolare – spiega Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia e responsabile del progetto per l’associazione – Facciamo parte di un progetto di cooperazione vera, in cui è fondamentale lo scambio di buone pratiche. Abbiamo da raccontare ma anche da ascoltare. Le tecnologie possono aiutare a risolvere i problemi ma qui più che mai devono essere condivise. La politica è del tutto assente, come purtroppo spesso accade, e deve essere chiamata alla responsabilità”

Buone pratiche come la Goletta dei Laghi che Marzorati ha illustrato il 9 e 10 luglio a Panajachel, il maggior centro turistico del lago, al Simposio internazionale sulle acque continentali “Gestione integrata dei bacini idrografici delle Americhe”, organizzato dall’università del Valle con attivisti, esperti e docenti di tutto il mondo e frequentato da molti giovani studenti universitari. Questa storica campagna di Legambiente, come molte altre, ha, infatti, due caratteristiche che la rendono molto interessante e replicabile: la capacità di produrre dati sulla qualità delle acque e degli ecosistemi e la capacità di avanzare proposte coinvolgendo i cittadini.

Il convegno è una delle azioni previste dal progetto Somos Atitlan finanziato per tre anni dalla Ue, che persegue obiettivi soprattutto sul versante educativo, informativo e partecipativo. Si spiegano così il ricco manuale di ecologia che migliaia di bambini da quest’anno utilizzano a scuola, gli incontri con le comunità locali e il campo di volontariato internazionale che il prossimo anno porterà ragazzi italiani a prestare servizio per diversi giorni sul lago sostenendo progetti comunitari di miglioramento ambientale. Una politica dei piccoli passi, per costruire sensibilità a tutti i livelli, che produce risultati: ne è un esempio il provvedimento preso dal Municipio di San Pedro (oltre 15.000 abitanti) che vieta l’uso di sacchetti di plastica in città.

Il merito è soprattutto delle numerose e variegate associazioni attive in loco, a partire da Adeccap. Con l’associazione ambientalista indigena Legambiente ha un accordo di collaborazione dal 2014, quando si realizzano diverse azioni compresa la Lancha Azul all’interno del progetto Yo soy Atitlan. La Goletta aveva infatti già solcato le acque del bacino guatemalteco mettendo in relazione amministrazioni locali con alcune italiane, sempre con la volontà di scambiare buone pratiche.

“L’acqua deve essere al centro delle preoccupazioni ambientali, sociali ed economiche – rilancia Marzorati – È un bene comune: vuol dire che non possono insistere su di essa diritti esclusivi. Ma vuol dire anche che è responsabilità di tutti la sua buona gestione. Il lago Atitlan, come i laghi italiani, affronta questioni decisive: la necessità di uno sviluppo sostenibile, l’adattamento al cambiamento climatico, la risposta all’aumento demografico e all’impatto antropico. Il tutto sapendo che non è più possibile inquinarlo come ora, pena la sua morte”. Un esito da evitare ma non remoto: ecco la strada stretta e stimolante che stanno percorrendo Legambiente, la cooperazione internazionale, l’ambientalismo indigeno e guatemalteco.

